"Nieuwe vrienden maken even belangrijk als liefde" 08 februari 2018

02u33 0 Kortrijk Treinbestuurder op rust Jean-Marie Masure (66) is de jongste deelnemer die vanaf vandaag te zien is in het nieuwe seizoen van het VIER-programma Hotel Römantiek.

Hij is weduwnaar nadat hij acht jaar geleden zijn vrouw Linda Sinnaeve (59) aan kanker verloor. "Ik heb veel verdriet gehad, maar het is me gelukt om me te herpakken omdat ik positief in het leven sta", vertelt Jean-Marie. "Ik vond troost in fitness en wandelen en voel me niet eenzaam. Het zou heel fijn zijn als ik via het programma een nieuwe liefde kan vinden, maar nieuwe vrienden maken is voor mij even belangrijk. Ik zie een vaste relatie niet zitten, omdat ik dan te veel water bij de wijn moet doen en te veel moet opgeven. Ik ben te vrijgevochten nu. Ik voel me nog heel goed en fit en wil nog zoveel mogelijk plezier maken en genieten. Vandaar mijn deelname aan Hotel Römantiek ook. Het is nog even afwachten hoe ik op televisie zal overkomen, maar ik hou er sowieso een goed gevoel aan over. We zijn verwend geweest in de prachtige streek Sagres in het meest zuidwestelijke punt van Portugal, waar de opnames waren. En ik hou er goeie vriendschappen aan over, zoals met een deelnemer van 84 jaar die nog heel helder en een goeie grappenmaker is. Ik hoop dat ik net zoals hem nog jaren gezond en lucide mag blijven. Dat is mijn droom: kunnen blijven doen wat ik graag doe", aldus Jean-Marie.





Wie Hotel Römantiek niet kent: het programma brengt 26 vrijgezellen, allemaal 65-plussers, samen om hen te laten zoeken naar nieuw geluk in hun leven. Presentatoren Sven de Leijer, Otto-Jan Ham en Frances Lefebure spelen cupido. (LPS)