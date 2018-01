"Niemand kent CD&V'ers, vroege borden kunnen geen kwaad" 02u55 0 Foto Henk Deleu CD&V liet als eerste partij verkiezingsaffiches uithangen in Kortrijk. Kortrijk Daar zijn de eerste verkiezingsborden al. De drie lijsttrekkers van CD&V - Hannelore Vanhoenacker (45), Roel Deseyn (40) en Christine Depuydt (53) - wensen zo de bevolking een gelukkig Nieuwjaar. "Het kan geen kwaad, want in Kortrijk weet nu amper iemand wie ze zijn", zegt politicoloog Nicolas Bouteca.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn pas op 14 oktober, maar CD&V geeft nu al een eerste voorzet. Door met enkele borden uit te pakken, zoals in de Gillonlaan in Kortrijk en de Markebekestraat in Marke. Is dat niet vroeg?





"Ze willen hun gezichten tonen omdat in Kortrijk nu amper iemand weet wie Hannelore, Roel en Christine zijn", zegt Nicolas Bouteca. "Het kan geen kwaad. Al lopen ze zo ook wel het risico dat de mensen hen al beu zullen zijn als de campagne echt start", aldus de politicoloog. "Het zijn nog geen echte verkiezingsborden, het houdt zeker niet de officiële start van onze campagne in", stelt fractieleider en gemeenteraadslid Hannelore Vanhoenacker. "We wensen de mensen het beste, wat we traditiegetrouw bij de start van een nieuw jaar doen. Al is het wel zo dat het deze keer handig is om ons ook eens voor te stellen", zegt Hannelore Wat met de visuele vervuiling? In steeds meer steden en gemeenten worden borden en plakkaten verboden. "Dat is niet relevant in verkiezingstijden, want mensen hebben recht op informatie", reageert Roel Deseyn. "Niet iedereen zit namelijk op sociale media. Dus zijn die borden zeker nodig." Dat vindt ook Bouteca. "CD&V spreekt vooral oudere kiezers aan. Die zitten vaak niet op Facebook." (LPS)