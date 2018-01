"N-VA wil de grootste partij worden" INGEWEKEN BRUGGELING METEEN KANDIDAAT-BURGEMEESTER PETER LANSSENS

26 januari 2018

02u42 0 Kortrijk Vlaams parlementair Axel Ronse (36), die enkele jaren geleden Brugge voor Kortrijk inruilde, trekt de lijst van meerderheidspartij N-VA. "We willen de grootste partij worden, ik ben kandidaat-burgemeester", zegt Ronse. Schepen Kelly Detavernier (39) staat op twee, schepen Rudolf Scherpereel (66) duwt.

Het worden open verkiezingen in Kortrijk, op 14 oktober. N-VA sluit niet uit dat een andere coalitie de meerderheid zal vormen, in plaats van de huidige tripartite van N-VA, Open Vld en sp.a. "We hebben geen voorkeur. We praten met iedereen, met uitzondering van Vlaams Belang en PVDA. Van een voorakkoord met wie dan ook is geen sprake. We willen zelf eerst zo groot mogelijk worden om meer invloed te hebben", zeggen Axel Ronse en Rudolf Scherpereel. N-VA haalde na de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012 zeven zetels, goed voor 16,3 procent van de stemmen. N-VA hoopt om op de vleugels van het nationaal succes van de partij richting 30 procent te vliegen en zo, indien CD&V verder terugvalt en andere partijen zoals Open Vld niet fors stijgen, de grootste partij van Kortrijk te worden. Maar kan dat met een ingeweken Bruggeling als kandidaat-burgemeester? Het ligt gevoelig in Kortrijk. "Ik werk al sinds 2010 in Kortrijk (Axel Ronse was jaren geleden regiodirecteur van Unizo in Zuid-West-Vlaanderen, red.)", benadrukt Ronse. "Ik voelde en voel me heel erg aangetrokken tot Kortrijk. Zo kwam mijn eerste vriendin uit Bellegem, lang geleden. Brugge staat voor stilstand en starheid, terwijl Kortrijk een stad is waar alles kan. Een fiere stad, waar mijn eigen identiteit bij aansluit. We gaan harten en zielen veroveren door in dialoog met de Kortrijkzanen te gaan. Ik denk trouwens dat de sleutel in de deelgemeenten ligt. Daar worden de verkiezingen gewonnen of verloren. We houden daarom maandelijks een N-VA-café in een deelgemeente, telkens voorafgegaan door huis-aan-huis bezoeken."





Eerste schepen

Dat Ronse op kop staat, bevestigt het beeld van zwakkere N-VA-schepenen. Dat zette politicoloog Nicolas Bouteca op de microblog Twitter. Schepen Rudolf Scherpereel, in 2012 lijsttrekker en nu lijstduwer, gaat niet akkoord.





"We hebben de voorbije zes jaar veel ervaring opgedaan en overwonnen moeilijkheden binnen de partij", zegt hij. "We zijn klaar om verder te besturen. Ja, ik wil opnieuw eerste schepen worden. Maar ik duw de lijst omdat ik er gezien mijn leeftijd wel nog zes jaar wil bijdoen, maar geen achttien jaar zoals Axel en Kelly. Dat engagement kan ik niet meer opbrengen. Ik zie het dus niét als een persoonlijke nederlaag", aldus Scherpereel. "Het wordt een heel sterke lijst", vult Kelly Detavernier aan. "Ook schepen An Vandersteene krijgt een prominente plaats op de lijst, ze blijft zeker aan politiek doen voor N-VA."





Fier, ferm en fris

Gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts is ook een certitude. Blijven eveneens aan boord: gemeenteraadsleden Maarten Seynaeve en Isa Verschaete. Zij stapten in 2015 over van Vlaams Belang naar N-VA. De andere topplaatsen op de lijst worden komende zondag bekendgemaakt. N-VA voert met de slogan fier, ferm en fris campagne.





"We pakken uit met nieuwe ideeën, waarover later meer", klinkt het. "Zo willen we meer toegankelijk groen om de luchtkwaliteit in Kortrijk te verbeteren, verkrotting wegwerken in de binnenstad, de bevolkingsaangroei creatief bestendigen en oplossingen uitwerken op korte termijn, die niet veel geld kosten, om de mobiliteit te verbeteren, zoals de aanpak van sluipverkeer in sommige straten."





Info over de campagne: https://kortrijk.n-va.be.