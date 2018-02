"Moet hier écht een dode vallen?" TWEE JAAR NA ZWAAR ONGEVAL JOERI (20) NIKS VERANDERD OP KRUISPUNT PETER LANSSENS

24 februari 2018

02u34 1 Kortrijk Een apart verkeerslicht voor fietsers op het kruispunt N50-R8 en het fietspad wat opschuiven. Twee kleine ingrepen om het veiliger te maken. Maar na twee jaar is het dossier amper gevorderd. "Moet er hier écht eerst een dode vallen?", zeggen burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne en Tony Verbeeck (54), wiens zoon Joeri (20) uit Heule er verminkt raakte na een dodehoekongeval.

Het kruispunt van de Brugsesteenweg (N50) met de ring rond Kortrijk (R8) krijgt een apart verkeerslicht, zodat fietsers eerder groen licht hebben dan andere weggebruikers. En het fietspad schuift wat op om fietsers meer ruimte te geven en de kans op dodehoekongevallen te verkleinen. Tot daar de blijde boodschap van de gemeente Kuurne en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) West-Vlaanderen, eind 2015. Ruim twee jaar later is het dossier amper gevorderd, tot ongenoegen van burgemeester Francis Benoit (CD&V). "Het is geen grondige heraanleg, het zijn enkel kleine ingrepen die al veel helpen", zegt Benoit. "Maar zelfs dat lukt niet, onbegrijpelijk. AWV staat erbij en kijkt ernaar. En dat terwijl fietsers er elke dag gevaar lopen. Of moet er écht eerst een dode vallen voor het een 'zwart kruispunt' wordt? Ik roep minister Ben Weyts (N-VA) op om meer middelen en mankracht vrij te maken bij AWV", aldus Benoit. "Ik ben verontwaardigd dat het op de lange baan geschoven wordt, dat is al te gemakkelijk", pikt Tony Verbeeck in. Zijn zoon Joeri fietste op 24 april 2015 naar huis toen hij aan het kruispunt werd gegrepen door een vrachtwagen. De Heulenaar werd zeshonderd meter meegesleurd. Hij zat gekneld tussen de wielassen. De lichamelijke tol was erg groot. Joeri verloor een arm en een oog. "De betrokken instanties moeten er nú werk van maken."





Bodemonderzoek

Toch zat AWV niet stil. "We lieten eerst een bodemonderzoek uitvoeren om na te gaan of de grond aan het kruispunt niet vervuild is", legt Eveline Vandecaetsbeek, woordvoerster van AWV West-Vlaanderen, uit. "Dat was eerder preventief, zo is er een garage (van Renault, nvdr.) aan het kruispunt. We kregen nu eindelijk het verslag binnen. Er is geen verontreiniging. We starten nu een procedure op om een strook grond te onteigenen, zodat het fietspad aan het kruispunt kan opschuiven. Een moeilijk gegeven, want er zijn vier eigenaars betrokken. De procedures worden steeds ingewikkelder, dat is zeker zo. Wanneer de werken op het kruispunt starten? Geen idee, het is moeilijk om er een timing op te zetten. Maar het fietspad kreeg wel al een rode kleur, waardoor fietsers er meer zichtbaar zijn", aldus Eveline Vandecaetsbeek.





Geen voetpad

"We zijn voor veilig verkeer. Dus als een onteigening noodzakelijk is, moet dat gebeuren", reageert Frederick Mommerency van Tiger Experience. De vestiging van de dienstverlener voor telecom, IT, gsm en energie ligt op de hoek van het kruispunt. "We vragen wel een globale aanpak en geen eenzijdige invoering, zonder overleg. Zo is er bijvoorbeeld geen voetpad voor wie van Tiger Experience naar winkelcentrum Ring Shopping wil. Mensen wandelen nu gewoon op straat of op het gras", aldus Mommerency. "Mensen wandelen inderdaad op de weg, dat is ook zo voor klanten van supermarkten Colruyt en Lidl nabij het kruispunt. We vragen om het mee te nemen in het dossier", besluit Benoit.