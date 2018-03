"Mis mijn klasgenoten zo hard" BEDNET HELPT FEMKE (8) AL DRIE JAAR OM LES TE VOLGEN PETER LANSSENS

10 maart 2018

02u41 1 Kortrijk In alle scholen trokken leerlingen gisteren massaal hun pyjama aan. Om zieke kinderen, die Bednet gebruiken, een hart onder de riem te steken. Femke De Greef (8), het meisje herstelt van leukemie, wordt zo al drie jaar geholpen. "Ik mis mijn klasgenoten hard. Maar gelukkig is mijn mama altijd bij mij."

Bednet biedt zieke kinderen onderwijs op afstand aan. Ze volgen de lessen met de hulp van computers, webcams, microfoons en koptelefoons. Femke De Greef, dochter van Marisa Noppe (39) en Thijs De Greef (39) en zus van Febe (9) en Margot (3), gebruikt het sinds het eerste leerjaar, in de vrije basisschool in Beveren-Leie. "Het is dankzij Bednet dat ze ieder jaar met haar klasgenoten doorschuift en nu dus in het derde leerjaar zit", zegt directrice Catherine Himpe (53) uit Waregem, die hierin bijgetreden wordt door Anou Delabie (24) uit Desselgem.





Anou is samen met Katelijn Goutsmet (59) uit Beveren-Leie lerares in het derde leerjaar. "Femke is heel alert en intelligent, ze volgt via Bednet zo goed als alle lessen mee", vertelt Anou. "Het is goed dat haar mama dan altijd naast haar zit, want zo is ze eigenlijk minder snel afgeleid."





Aansterken

Ook tweelingzussen Kyara (8) en Chelsea Noppe (8), nichtjes en klasgenoten van Femke, zien dat Bednet werkt. "Ze zou zonder Bednet niet slagen omdat ze de lessen minder goed zou snappen. Femke is actief en altijd vrolijk. We kijken er naar uit, wanneer ze weer helemaal terug op school is", aldus de nichtjes.





Femke neemt notities bij haar thuis en stelt vragen en antwoorden via Bednet. "Haar leukemie is verdwenen, maar ze sterkt nog niet genoeg aan", vertelt mama Marisa. "Ze volgt kinesitherapie en logopedie en krijgt hulp van een psychologe. Ze bouwt zo stelselmatig op en uiteindelijk zal ook haar bloed wel weer aansterken, waardoor ze volgend schooljaar afscheid kan nemen van Bednet en weer echt voluit naar school kan."





Marisa is nachtverpleegster in het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk. Ze zet al drie jaar haar werk 'on hold' om voor Femke te kunnen zorgen. "Het is zwaar omdat ik altijd tussen vier muren zit en het huishouden vaak blijft liggen", vervolgt Marisa. "Het legt een druk op ons gezinsleven, maar ik neem het er bij, want ouders doen alles voor hun kind", aldus Marisa. "Ik vind het heel leuk dat mama bij mij is", geeft Femke haar mama spontaan een zoen. "Dan ben ik hier niet alleen als mijn papa gaan werken is en mijn zussen Febe en Margot naar school zijn."





Fantastisch instrument

Femke krijgt naast Bednet ook regelmatig thuis onderwijs om mee te zijn, afhankelijk wel van hoe ze zich op dat moment voelt. "Maar het gaat duidelijk beter met haar", zegt directrice Catherine Himpe. "Bednet is een fantastisch instrument. We konden zo al drie leerlingen helpen op onze school."