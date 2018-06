"Met m'n messen kun je zelfs haar splitten" AMPER 25 EN AL IN FINALE VAN AMBACHTSMAN VAN HET JAAR PETER LANSSENS & JEFFREY DUJARDIN

13 juni 2018

02u46 0 Kortrijk Het gaat hard voor Sander Miesse (25). De messenmaker verkoopt met Mknives al aan sterrenchefs en zit nu uit 300 kandidaten bij de 10 finalisten voor de wedstrijd ambachtsman van het jaar.

Hij was als jongetje zot van messen en werd door zijn moeder op de vingers getikt omdat hij niet met die 'wapens' mocht spelen, maar het bleef broeien. "Toen ik als student een mes wilde kopen, bleek het te duur te zijn, waarop ik besloot om er zelf eentje te maken. Zo begon het experimenteren", zegt Sander Miesse. "Ik ben gek op messen omdat ze tegelijk verfijnd zijn en tegelijk zo oud. De mens maakte miljoenen jaren geleden al messen uit steen. Het is een basistool." Hij runt sinds dit jaar voltijds Mknives, verkoopt tot 300 keukenmessen per jaar tot in Azië en de USA én levert al aan sterrenchefs zoals Matthieu Beudaert van Table d'Amis in Kortrijk en sinds kort ook aan een chef die in Pure C in Cadzand-Bad in Nederland werkt. Met prijzen die van 350 tot 1.800 euro per keukenmes gaan.





Koolstofstaal

Zijn messen zijn uit koolstofstaal gemaakt. En niet het eerste het beste koolstofstaal, maar van de Duitse ambachtsman Achim Wirtz, heel proper en met een fijne korrel. "Zeer hard staal, dat donkergrijs roest. Dat kan geen kwaad, door de hardheid van het staal bijt de roest niet diep in", legt Sander Miesse uit. "En door de hardheid is het mes ook veel scherper. Zelfs een haar in de lengte splitten is geen probleem. Het slijpt ook erg makkelijk. Het handvat ligt extreem goed in de hand, zowel voor wie de hamergreep als de pinch grip (lemmet tussen duim en wijsvinger vasthouden, nvdr.) gebruikt. Het handvat bestaat uit recuphout, waarin ik vacuüm hars laat intrekken om alle poriën van het hout te sluiten. Het lijkt bijna op kunststof, er kan geen water en vuil in. Ik heb twee collecties: de '18' met een donker generfd handvat met wrakhout profiel en gouden accent en de 'whiskey' met een ruw, maar toch verfijnd handvat."





Schelletje rosbief

Er zijn verschillende formaten: van een aardappelmes tot een gyuto waarmee chef-koks bijvoorbeeld in een vloeiende beweging schelletjes snijden van een vis of rosbief. "Ik zit nu uit 300 kandidaten bij de 10 finalisten van ambachtsman van 2018 in België. Het zou mooi zijn als ik die wedstrijd win, voor mijn naambekendheid. Ik wil mijn productie opdrijven tot 500 keukenmessen per jaar. Dat is het maximum haalbare. En ik wil het atelier van Mknives, nu boven avonturensportcentrum Blueberry Hill, op termijn verhuizen naar Vlaams-Brabant. Ik kies voor Vlaams-Brabant omdat mijn vriendin daar woont."





Wie wil stemmen op de messenmaker, kan dat tot 15 juni op https://prixdupublic-publieksprijs.com.