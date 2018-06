"Meisjes worden gek van robotbaby" NOOR MOET TIENERZWANGERSCHAPPEN VOORKOMEN PETER LANSSENS

27 juni 2018

02u27 0 Kortrijk Tienerzwangerschappen voorkomen door aan te tonen dat voor een baby zorgen niet eenvoudig is. School voor buitengewoon onderwijs Ter Bruyninge zet er robotbaby Noor voor in. "De meisjes worden gek van haar."

De 'Real Care Baby' vol elektronica vraagt veel aandacht. Je moet haar borst- of flesvoeding geven, wiegen, verluieren, kleden en zo meer. Doe je dat niet, dan begint ze te huilen. Noor kan verder het shakenbabysyndroom - en bijhorende hersenletsels - simuleren als je de pop hevig door elkaar schudt en ze kan zelfs 'sterven' als je ze verwaarloost. Het enige nadeel is dat Noor geen mimiek heeft, haar ogen bewegen dus niet.





Hard werken

"We krijgen per schooljaar met twee tot drie jonge mama's te maken, op een totaal van 230 leerlingen", zeggen verpleegkundige Stefanie Cool en maatschappelijk werkster Marie Glorieux van Ter Bruyninge in Marke. "Een zwanger meisje krijgt veel aandacht, maar het verhaal na de bevalling is vaak minder leuk. Zo vraagt een baby veel tijd, waardoor de mama niet meer naar school kan. Het brengt ook stress met zich mee wanneer de baby blijft huilen en je niet meteen weet wat er scheelt. Veel meisjes hebben een romantisch beeld van een gezinnetje, maar ze worden gek als je ze een paar uur met de robotbaby laat 'werken'. Zo krijgen jonge koppels na een half uur al ruzie over hoe je Noor kleertjes moet aandoen. Ervaringsgericht werken brengt leerlingen met een beperking iets bij. We kunnen Noor zelfs een nachtje meegeven naar huis als een meisje een kinderwens heeft. Dankzij de elektronica kunnen we nadien op een computer zien of Noor goed verzorgd werd. We hebben ook een zwangerschapsvest van dertien kilogram, zodat meisjes kunnen ervaren hoe zwaar het is om hoogzwanger te zijn. Enkel inzetten op kennis over voorbehoedsmiddelen en het opvoeden van een baby is niet genoeg."





Lastig

Leerlingen Océane Vandenheede (16) uit Ronse en Brecht Verleyen (17) uit Waregem - ze zijn geen koppel - gingen al eens met Noor aan de slag. "Ik weet hoe ik moet verluieren", vertelt Océane. "Wat niet betekent dat ik klaar ben om mama te worden. Ik zit nog op school en heb daar geen tijd voor. Het mag ook niet van mijn ouders. Voor een baby zorgen, kost ook veel geld. Ik wacht nog een paar jaar", zegt Océane. "Bovendien is het best lastig. Een baby huilt 's nachts, terwijl je vroeg moet opstaan om eten te geven", weet Brecht.





Het project kadert in een bachelorproef van Vanessa Vael uit Rumbeke, die als sociaal verpleegkundige aan de hogeschool Vives is afgestudeerd, via afstandsonderwijs.