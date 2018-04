"Meer aandacht voor mijn gezin" A.ROMA WORDT FAMILIEZAAK: AVONDSERVICE VERDWIJNT PETER LANSSENS

03 april 2018

02u28 1 Kortrijk A.Roma gooit het roer om. Het Italiaanse restaurant wordt vanaf eind mei een familiezaak en de avondservice verdwijnt. "Een ingrijpende beslissing, maar mijn gezin verdient meer aandacht", zegt zaakvoerder Miguel Benoit (45).

Het bekende Italiaanse restaurant in de Kapittelstraat achter de Grote Markt, sluit niét. A.Rom, dat bijna twee jaar open is, laat vanaf donderdag 24 mei wel de avondshift varen. Gewaagd, want A.Roma staat voor het eerst in de culinaire gids Gault&Millau met 13 op 20. "Het moet tof blijven, Gault&Millau is geen drijfveer", zegt Miguel Benoit. "Het is momenteel moeilijk te combineren met ons gezinsleven, met avonden tot na middernacht. We willen meer tijd omdat we naast het restaurant ons gezin het allerbelangrijkste vinden", vertellen Miguel Benoit en zijn verloofde Julie Lybeer (35). Julie, coördinator van de buitenschoolse kinderopvang Heilig Hart, stapt eind mei mee in de zaak. Ze hebben een dochter: Marie-Lou (4). "We vinden genieten belangrijk. Je leeft maar een keer. En we willen een tweede kindje."





Huiskamergevoel

A.Roma wordt omgevormd tot een trattoria of familiezaak. Die doorlopend open is van 10.30 tot 18.30 uur. Lunchen staat centraal. "We willen af van de te hoge drempel", legt het koppel uit. "Wie nu naar A.Roma komt, moet lang op voorhand reserveren. Dat vast stramien verdwijnt vanaf eind mei. Je kan uiteraard blijven reserveren, maar er zullen voor wie spontaan binnenkomt altijd enkele tafels vrij zijn. A.Roma wordt ook heringericht, om meer een huiskamergevoel te hebben. En het wordt gezinsvriendelijker, met aandacht voor eenvoudige en betaalbare gerechtjes. Pas op, wel even lekker en van een even hoge kwaliteit, we blijven met de beste producten werken. Ons terras krijgt een meer prominente rol, met straks een zandbak voor kinderen. En de muziek mag een beetje luider, zo houden we van een streepje jazz. Wie vanaf 15 uur binnen komt, zal antipasti (Italiaanse aperitiefhapjes, nvdr.) en luchtige desserts kunnen krijgen. Meer nog, wie gewoon iets wil komen drinken, zal voortaan ook meer dan welkom zijn."





"We trekken een streep onder een succesformule, maar zijn er van overtuigd dat ons nieuw concept zal werken. Wie dat wil, kan A.Roma straks trouwens afhuren. We staan open voor ideeën zoals thema-avonden af en toe. Voorbeelden zijn een wijnproeverij met aangepast menu of een negroni cocktail avond op het terras", aldus Miguel en Julie, die binnenkort afscheid nemen van hun twee vaste medewerkers en een nieuwe medewerker zoeken. A.Roma blijft open van dinsdag tot en met zaterdag. Op zondag en maandag is de zaak dicht.