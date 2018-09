"Mariabeeld met trots geschonken aan stad" SITE POTTELBERG ONTHULT VERLEDEN OP OPEN MONUMENTENDAG

07 september 2018

Wie zondag een graantje wil meepikken van de Open Monumentendag moet in de omgeving van de Pottelberg zijn. De organisatie zet nu zondag het rijke verleden van deze site in de kijker. Er zijn maar liefst 22 bezienswaardigheden, met als blikvanger het originele beeld van Onze Lieve Vrouw ten Putte uit 1532.







Op de site Pottelberg liggen heel wat historische plaatsen die nu minder of niet meer zichtbaar zijn. Zo was er in 1302 een Frans kamp op deze site, ontwikkelde de dakpannenindustrie er zich en werd het meermaals gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar er zijn nog steeds verrassende plekken die zondag vanaf 10 uur te bezichtigen zijn tijdens de Open Monumentendag: een paviljoen van de expo 1958, een voormalig mineraalwaterbedrijf of prachtige tuinen zijn maar een greep uit de 22 bezienswaardigheden.





Heerlijkheid

"De organisatie is een uniek samenwerkingsverband tussen heel wat lokale instanties en zelfs particulieren. Zo zet het bewoond kasteel Hoog Mosscher uitzonderlijk zijn deuren open voor het publiek. Het werd al in de dertiende eeuw genoemd als een heerlijkheid. Helaas bleef er na een bombardement in 1944 niks meer van over. In 1946 werd het heropgebouwd als kasteelvilla", weet organisator Tom Vermeir.





Nog een bijzonderheid: café de Krone op de Pottelberg 56 opent voor het eerst sinds 1987 nog eens de deuren. "Het was vroeger een populaire pleisterplaats voor bezoekers van de Putkapel die zondag ook toegankelijk is. Het was een plek waar mensen destijds Onze Lieve Vrouw ten Putte kwamen aanroepen voor de genezing van kinkhoest", verduidelijkt Vermeir.





Het oorspronkelijke beeld van OLV ten Putte uit 1532 werd dinsdag door zuster Angeline van de zusters van het Geloof uit Tielt geschonken aan de stad Kortrijk en is zondag uitzonderlijk te bewonderen in de Putkapel. "Wat ben ik trots dat ik dat hier mag overhandigen", straalt zuster Angeline. "Ik vond het Mariabeeld in 1975 in de kloostergemeenschap Pottelberg. Het bleef er bewaard tot 2015, het moment waarop de zusters het klooster moesten verlaten. We verhuisden een groot deel van de inboedel naar het hoofdklooster in Tielt, zo ook het OLV-beeld. Het is dankzij de tussenkomst van dokter Johan Mattelaer dat dit uniek kunstwerk nu opnieuw in Kortrijk te bewonderen valt." Naar aanleiding van de Open Monumentendag schreef de vroegere uroloog een boek over de geschiedenis van de Pottelberg. Dat kost 20 euro en wordt zondag aan de infostands verkocht.





Toekomst

Burgemeester Van Quickenborne noemt De Pottelberg één van de boeiendste wijken van de stad en ziet de toekomst ervan ook rooskleurig in.





"Met het verdwijnen van de gebouwen van Van Marcke komt er 15 hectare vrij. Ruimte die goed van pas kan komen voor KMO's en onderwijsinstellingen, maar ook voor het bouwen van privéwoningen. Het wordt een nieuw stadsdeel. De heraanleg van de gewestweg is een gedroomde aanleiding om de Pottelberg in zijn geheel in de kijker te zetten."