"Mama ging door het vuur, voor ons en het goede doel" KLEINKINDEREN DELEN VIOOLTJES UIT PETER LANSSENS

02u25 1 Henk Deleu De 500 mensen die afscheid kwamen nemen van Doris kregen na de dienst viooltjes van de kleinkinderen. Kortrijk Zeker 500 mensen namen vrijdagvoormiddag in VC Mozaïek afscheid van Doris Verlinde. Doris (65) was in Vlaanderen dé topverkoper op het plantjesweekend van Kom op tegen Kanker. Ze overleed zelf aan kanker. "Ze was een veelzijdige, sterke en nuchtere vrouw", vertelde vriend des huizes Jean Pierre Leleu.

Doris werd met recht en reden de koningin van de azaleaverkoop in september genoemd. "Want Kortrijk was dankzij haar bijzonder grote engagement 24 jaar de best verkopende stad in Vlaanderen", stelde voorzitter Rik Duyck van de stuurgroep van Kom op tegen Kanker. Doris streed zelf vier jaar tegen een zeldzame lever- en galwegkanker.





Ze stierf vorige week vrijdag. "De ironie van het lot kan wreed zijn", vervolgde Rik Duyck. "Maar zelfs die agressieve kanker weerhield haar niet om zich meer dan ooit tevoren hard in te zetten."





Henk Deleu Het gedachtenisprentje van Doris Verlinde.

Madame la présidente

Doris was gehuwd met Filiep Vande Wiele en mama van Jill en Daphne. "Mama ging altijd in volle overtuiging op haar doel af, als een stier op een rode lap", las Jean Pierre Leleu, die vrijdag de plechtigheid leidde, voor uit een brief van Daphne. "Ze ging door het vuur, voor vrienden en familie en het goeie doel. Maar papa, vergeet jezelf niet. Zonder jou zou ze het nooit gekund hebben. Jullie waren een geoliede machine", aldus Dahpne. Doris had vier kleinkinderen: Bianca, Lena, Emma en Thorsten. De kleinkinderen deelden gisteren viooltjes uit aan de aanwezigen. Doris was eveneens streng en recht door zee. Net dankzij die eigenschappen lukte het haar om vrijzinnig centrum Mozaïek mogelijk te maken, open sinds 2002 op Overleie. "Madame la présidente was haar bijnaam, een vrijzinnige ijzeren dame", stelde Jean Pierre Leleu.





"Zorg goed voor elkaar"

Haar veelzijdigheid was indrukwekkend. Zo had ze jaren geleden een groenten- en fruitwinkel in de Leiestraat. Ze werkte verder bij de stad, waar ze onder meer de dienst Rap en Rein hielp opstarten, voorloper van het meldpunt 1777. Ze was ook bij de vrijmetselarij, een broederschap van mensen die onder meer naar wederzijdse hulp streven. Van het leven genieten kon ze goed. Zo hield ze ontzettend veel van dansen. Doris regelde vooraf zelf haar afscheid. Zo liet ze gisteren als slot een brief voorlezen door hartsvriendin Catherine Isebaert. "Je was mijn soulmate, het ga je goed, zoetje", richtte Doris zich postuum tot haar man. Daarna volgden haar dochters. "Lieve kinderen, wat ga ik jullie toch missen. Respecteer elkaar, daar begint alle diepe liefde en vriendschap. Zorg goed voor elkaar, dan komt alles goed", aldus Doris.