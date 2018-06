"Lijkt het werk van een psychopaat" GAIA, STAD EN DIERENARTSEN DIENEN KLACHT IN TEGEN DIERENBEUL PETER LANSSENS

12 juni 2018

02u44 0 Kortrijk GAIA, de stad en dierenartsen Overleie dienen klacht in tegen de Oekraïner die midden vorige week na een avondje stappen Sprotje in een oven stopte. "Het lijkt om een psychopaat te gaan", zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

A.P., die de kat eerst als voetbal gebruikte en nadien vijftien minuten in een snikhete oven stopte, riskeert tot 6 maanden cel voor de correctionele rechtbank. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil een maximumstraf tot 18 maanden cel, maar dat is momenteel nog niet in voege. A.P. riskeert verder 16.000 euro boete en een levenslang verbod op het houden van dieren. "Het lijkt hier om een psychopaat te gaan. Hij begint met het martelen van dieren, maar kan als seriemoordenaar eindigen", zegt Michel Vandenbosch van dierenrechtenorganisatie GAIA. "De dader is potentieel een gevaar voor onze maatschappij", aldus Vandenbosch. "Ik heb zelf twee katten in huis. Mijn hart bloedt als ik zie hoe Sprotje toegetakeld werd", reageert schepen van Dierenwelzijn Bert Herrewyn (sp.a) geschokt. "We stellen ons als overheid burgerlijke partij. Ook om duidelijk te maken dat dierenmishandeling hier niet getolereerd wordt, want Kortrijk houdt van dieren. Zulke wreedheden kunnen en mogen niet straffeloos gebeuren."





Geen spijt

De Oekraïnse dader is allesbehalve onder de indruk. "Die kat, bij mij achtergelaten door de eigenaar, was af en toe vervelend", zegt A.P uit de Noordstraat. "Ik sloot ze dan in de badkamer op. Waarom ik ze die nacht in een oven stopte? Dat weet ik niet. Ik heb geen idee wat de temperatuur van de oven was, maar het was zeker geen 200 graden. Dat klopt niet. Ik heb geen spijt. Wat gebeurd is, is gebeurd. Er bestaan veel ergere dingen, zoals een mens neersteken of neerschieten. Ik besef dat er een rechtszaak komt. Ik aanvaard mijn straf."





11.500 euro

250 mensen uit Vlaanderen, Wallonië én Nederland willen Sprotje ondertussen adopteren. "Onze telefoon staat roodgloeiend", zegt dierenarts Joshua Dutré. "We wachten nog enkele weken voor we beslissen naar welk gezin Sprotje gaat. Ze heeft eerst verdere verzorging van de brandwonden nodig. Ze stelt het goed. Ze eet, ze spint, geeft kopjes en gaat op haar rug liggen om te spelen. Momenteel krijgt ze nog pijnstillers." Een crowdfunding bracht al 11.500 euro op. Zo'n 500 euro gaat naar de zorgkosten van Sprotje. "We zetten ook een deel opzij om de juridische kosten te dragen", zegt Joshua Dutré. "De rest van de ingezamelde middelen gaat naar goeie doelen. We maken die goeie doelen woensdagmiddag allemaal bekend", aldus Joshua Dutré. Wie wil steunen, kan dat nog: www.worldofcrowdfunding.com/mishandeld-sprotje.