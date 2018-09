"Let toch beter op in het verkeer" FAMILIE VERONGELUKTE VROUW DOET OPROEP OP 'KRUISPUNT DES DOODS' PETER LANSSENS

03 september 2018

02u33 0 Kortrijk Aangrijpende taferelen tijdens een actie op het 'kruispunt des doods' R8-N50 in Kuurne. Familie van Ludwine Louncke (64), die na een dodehoekongeval overleed, legde er bloemen neer. "Let beter op in het verkeer", zegt haar broer.

Zo'n 250 mensen en politici trokken zaterdagnamiddag onder politiebegeleiding van de parking van maatwerkbedrijf Waak door winkelpark Ter Ferrants naar het kruispunt van de Brugsesteenweg (N50) met de ring rond Kortrijk (R8). Ludwine Louncke uit Harelbeke overleed er op 18 juli, na een dodehoekongeval. Nadat het verkeer op het kruispunt even werd onderbroken, legde de familie er in tranen bloemen neer. "Heel moeilijk om hier te zijn, maar het is ook een afscheid", zegt haar jongste broer Johan Louncke (55) uit Zwevegem. "Ik rij zelf met een vrachtwagen en gooi naar niemand een steen. De mentaliteit moet veranderen. Voetgangers, fietsers, automobilisten, truckers... Iederéén moet beter opletten in het verkeer. En voorzichtiger zijn op de weg."





'Komt in orde'

Er komt intussen ein-de-lijk schot in de zaak om het 'kruispunt des doods' te beveiligen. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) laat een extra verkeerslicht zetten, zodat fietsers er eerder groen licht krijgen dan andere weggebruikers. En het fietspad aan Tiger Experience zal wat opschuiven om fietsers meer ruimte te geven en zo de kans op dodehoekongevallen nog te verkleinen. Om dat mogelijk te maken, moet een stukje grond onteigend worden. Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) tekende nu het onteigeningsbesluit, toevallig een dag voor de actie. De werken worden in februari 2019 uitgevoerd. "Ik geloof nu dat het in orde komt", zegt Joeri Verbeeck (20) uit Heule, die er op 24 april 2015 gegrepen werd door een vrachtwagen en een arm en oog verloor.





200 ongevallen

"De geplande ingrepen zullen het hier toch veiliger maken. Jammer wel dat er eerst een dode moest vallen. Het doet iedereen pijn dat Ludwine er niet meer is."





De menigte wandelde na een minuut stilte via de R8 naar het kruispunt met de Heirweg, waar er ook ongevallen waren. "Alle kruispunten van de R8 tussen Heule en Harelbeke moeten heraangelegd worden, er gebeurden de voorbije vijf jaar al 200 ongevallen", zegt Christophe Vanderplancke (44) uit Heule, mede-initiatiefnemer van de actie.





"Werk die R8 toch eens af", aldus Vanderplancke, waarna een lang applaus volgde. De enige oplossing is het verder afwerken van de R8, door de kruispunten te overbruggen. Er liep in dat verband, op vraag van de Vlaamse overheid, een studie over de afwerking van de R8. De resultaten volgen eind september, een eerste spadesteek is ten vroegste voor 2022.