"Later wil ik zelf voor zieke kindjes zorgen" De warmste verhalen van 2017 | Positivo Emma (12) overwint leukemie en kijkt vol goede moed naar toekomst

02u35 1 Henk Deleu Emma Schumann wordt letterlijk op handen gedragen, hier door haar vriendinnen Anouck De Brabant, Nora Tibergyn, broer Rafael en Lore Marcoen. Kortrijk Veel lezers kennen Emma Schumann (12) wel nog. Het dappere meisje bedwong leukemie, met dank aan de vele steun die ze kreeg van klasgenootjes, vriendinnen en familie. "Mijn boodschap voor wie ziek is: laat je omringen door positieve mensen. En geef nooit, nooit op. Zo heb je meer kans dat het goed komt."

Emma Schumann (12) voerde het voorbije jaar een maandenlange strijd tegen de zeldzame acute myeloïde leukemie (AML), een vorm van kanker die de witte bloedcellen aantast. Per jaar wordt de diagnose gesteld bij slechts 4 op 100.000 mensen. De ziekte veroorzaakt onder meer moeheid, kortademigheid, blauwe plekken en een toegenomen kans op infecties. Emma beleefde een moeilijke periode, maar gelukkig stond ze er nooit helemaal alleen voor. Heel wat mensen staken het meisje een hart onder de riem. Zo was er in januari 2017 een aandoenlijk vriendschapsfilmpje van haar toenmalige klasgenoten in het zesde leerjaar van basisschool Sint-Paulus. In een ander schattig filmpje moedigden zelfs BV's zoals actrices Marleen Merckx en Ella Leyers Emma aan om die 'vieze, vuile beestjes' te verslaan. Net zoals 3.364 mensen dat deden op de Facebookgroep Emma's Supportersclub. Dit na een oproep van Thomas Verhamme, een jeugdvriend van Emma's mama, Adelien Malfait. Emma versloeg de leukemie na vijf chemokuren en mocht in juni terug naar school om het zesde leerjaar af te werken. Toen ze te ziek was om naar school te gaan, kreeg ze af en toe thuis les van meester Jan Vandemeulebroucke. Ze volgt nu het eerste jaar Latijn in het lyceum Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen (Rhizo).





Helemaal terug de oude? Hoe voelt dat, gezond zijn?





"Ik voel me uitstekend! Het doet deugd om weer te kunnen sporten, buiten te spelen én mijn vriendinnen te zien. Want ik heb ze hard gemist, toen ik ziek was. Ik heb meer plezier met mijn vriendinnen bij mij", zegt Emma. "Ze sport nu voor drie", vult mama Adelien Malfait aan. "Emma laat zich helemaal gaan in het spelen van hockey, want dat is haar passie. Je ziet het aan haar uiterlijk ook. Ze heeft weer energie en een gezonde kleur. Het doet zo'n deugd om ze weer thuis te hebben, ons lief meisje. We hebben haar erg gemist, toen ze in het ziekenhuis lag. Het voelt net alsof er een gat in ons leven weer opgevuld is."





Hoe kijk je terug op je ziekte?





"Ik blik daar niet meer op terug, dat is een afgesloten hoofdstuk voor mij (ferm). Al heb ik soms wel nog nachtmerries over hoe mensen met naalden in mij prikken", zegt Emma. "Dat ze wil vooruitkijken, zag ik op het einde van de behandeling al, toen ze zei dat het allemaal zo erg niet was geweest. 'Peace of cake', zei onze 'dulle mie' met haar sterk karakter. We gaan nog iedere maand op controle in de afdeling kinderoncologie in het UZ in Gent. Dan geeft Emma altijd iets aan haar favoriete verpleegster Grietje, zoals een kaarsje of knuffelbeer. Ze is telkens weer blij om er iedereen terug te zien. Ze gaat daar makkelijk mee om, terwijl het voor mij moeilijker is. Want de geur en sfeer voelen er raar aan en doen denken aan toen Emma er lag."





Heb je een boodschap voor zieke mensen?





"Denk positief en geef nooit op, wat er ook gebeurt. Piekeren helpt niet, want dan gaat je zelfvertrouwen naar beneden. Laat je omringen door positieve en liefdevolle mensen. Hoe meer steun je krijgt, hoe beter", zegt Emma. "Emma heeft daar heel veel aan gehad", beaamt haar mama. "Er was de steun van vrienden en familie, de hulp in het ziekenhuis, het project 'post voor kanjers' waardoor Emma iedere week massaal veel kaartjes kreeg uit Nederland, de door tante Marlies opgestarte Facebookgroep Emma's Supportersclub en nog veel veel meer. Zo slaagde haar hockeyteam er zelfs in om een trui aan Emma te geven met daarop alle handtekeningen van de spelers van de Belgische hockeyploeg Red Lions, om nog een voorbeeld te geven. Fantastisch toch? Het zijn de mensen die je graag zien, die je het meeste kracht geven om te blijven doorgaan. Ik hoop verder dat de moed van Emma een voorbeeld kan zijn voor andere mensen."





Een nieuwe start in het middelbaar! Wat wil je later worden?





"Ik wil kinderarts worden", vertelt Emma. "Ik zou het heel tof vinden om voor zieke kindjes te zorgen. Zo doe ik iets terug, want er is ook voor mij goed gezorgd toen ik ziek was. En als kinderarts niet lukt, wil ik architect worden. Ik ben creatief en teken graag, terwijl mijn papa aan productontwikkeling doet. Ik vind dat interessant", zegt ze. "Ik merk nu al dat ze een goed ruimtelijk inzicht heeft", pikt de mama in. "Zo richt ze haar kamer regelmatig anders in. Ze slaagt er altijd in om het gezellig te maken omdat ze kleuren en meubels altijd goed weet te combineren. Of het lukt, in het eerste jaar Latijn? Ze heeft een achterstand voor Frans omdat ze in het zesde leerjaar geen Frans kon volgen door haar ziekte. Ze heeft ook met wiskunde een beetje problemen, maar het komt goed omdat ze gemotiveerd is en een grote wilskracht heeft. Ik sta er versteld van hoe plichtsbewust ze is, als het over studeren gaat. Ze gaat na school meestal meteen naar haar kamer, om te studeren."





In je vrije tijd speel je hockey bij Saint-Georges in Kortrijk. Wat is daar zo leuk aan?





"Het groepsgevoel, ik ben er omringd door vrienden. Ik zit bij de U14 (meisjes van 13 tot 14 jaar, nvdr.) Die meisjes zijn tot anderhalve kop groter en denken dat ze mij makkelijk klein kunnen krijgen tijdens wedstrijden, maar ik geef nooit op", zegt Emma. "Ze dwingt respect af, waardoor de andere meisjes haar verdedigen", vindt mama Adelien. "Ze zet door en valt goed aan, ze wil altijd scoren", vult vriendin Nora aan. "En haar voorzetten zijn prima", zegt Nora. "Ik zou graag hogerop raken in hockey en provinciaal spelen", zegt Emma.





Wilde plannen in 2018?





"Ja, ik ga met mijn papa en vrienden skiën in Oostenrijk! En in de grote vakantie neemt mijn mama en de familie me mee naar Firenze in Italië. Ik trek met mijn papa ook naar de Verenigde Staten, om er mijn oma in Niceville in Florida te bezoeken. Ik vind vliegen eigenlijk niet leuk, want ik ben altijd bang dat we gaan neerstorten in de zee, waarna er haaien komen om alle passagiers op te eten (lacht). Maar ik slaag er in om niet té bang te zijn door me op het vliegtuig in te prenten dat we op weg zijn naar een toffe bestemming."





Mama: heb je nog raad voor Emma zelf?





"Ik wens dat ze binnen vier jaar het hoofdstuk leukemie definitief achter zich kan laten, want zo lang moet ze nog op controle iedere maand. Ik hoop dat ze nooit nog geconfronteerd wordt met zo'n vreselijke aandoening. Een kind verdient het niet om ziek te zijn. Ik wens Emma gewoon het allerbeste toe."





Wat vinden de broers, nu zus Emma terug is?





"Ik ben superblij dat ze genezen is. Want onze grote zus zorgt goed voor ons en is heel lief, ik heb haar heel hard gemist", zegt Rafael (10). "Ik ben blij dat ik weer met mijn zus in het stapelbed kan slapen, in ons holletje", vertelt Pierro (8). "En dat we weer samen slijm kunnen maken, of een kamp!"





Ook de vriendinnen zijn razend enthousiast?





"Zeker, want er zit weer pit en energie in Emma", vertellen Anouck De Brabant, Nora Tibergyn en Lore Marcoen. "Ze is ook altijd vrolijk en zorgt voor iedereen. Ze heeft een luisterend oor en helpt altijd, als er iets is. We zijn zo blij voor haar, want Emma is echt een positief en enthousiast meisje."





