'Kulakkatje' heeft nieuwe thuis Goed nieuws voor kat die uit raam studentenresidentie werd gegooid

07 januari 2019

Het katje dat in november door een student uit het raam van een studentenresidentie werd gegooid, heeft een warme thuis gevonden. Het kreeg intussen de naam ‘Luna’.

Het katje werd na het incident verzorgd door een dierenarts die samenwerkt met het dierenasiel de Leiestreek in Zwevegem. “De kwetsuren vielen nog mee. Het diertje heeft geluk gehad dat het op het gras is geland”, zegt Veerle Debaillie van het dierenasiel. “Het was een volledig ander verhaal geweest mocht het op een betonnen bank terecht gekomen zijn. Twee weken geleden werd het vrijgegeven door de politie. Pas dan konden we op zoek naar een nieuw baasje. Een gezin heeft het katje geadopteerd, en ‘Luna’ gedoopt. Het heeft een warme thuis gevonden.”

Bavo C. uit Gits gooide het katje in een dronken bui uit een raam vlakbij KU Leuven Campus Kulak Kortrijk. Hij meldde zich daarna bij het asiel en de politie. Hij riskeert 18 maanden cel en 16.000 euro boete, maar het dossier kan even goed ook geseponeerd worden. “Onze collega die gespecialiseerd is in dierenmishandeling is alle nodige info aan het verzamelen om het dossier over te maken aan het parket”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier. “Dat zal dan beslissen wat er met het dossier gebeurt.”