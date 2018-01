"Kortrijk wordt het nieuwe Gent" 76.344: HOOGSTE AANTAL INWONERS IN 25 JAAR PETER LANSSENS

02u27 1 Henk Deleu Het aantal inwoners van Kortrijk is de voorbije jaren gestegen. Kortrijk Kortrijk start 2018 met 76.344 inwoners. Het hoogste aantal sinds 1992, toen er 76.385 inwoners waren. "Kortrijk wordt steeds hipper", vindt schepen van Mensen Arne Vandendriessche (Open Vld). "Meer nog: we worden het nieuwe Gent."

Het aantal inwoners steeg in vergelijking met begin 2017 met 608. Het zijn er zelfs 2.719 meer als je vergelijkt met het dieptepunt in 2005 (73.625 inwoners). Opmerkelijk, want er werd aanvankelijk een daling verwacht omdat de bevolking steeds ouder wordt. "Wij bewijzen het tegendeel, er komen net steeds meer jonge gezinnen met kinderen in Kortrijk wonen", benadrukt schepen Arne Vandendriessche. De cijfers geven hem alvast gelijk. Zo stijgt het aantal kinderen tot 14 jaar naar 12.383. Dat is het hoogste aantal sinds 2002. Ook het aantal inwoners tussen 25 en 34 jaar neemt toe. Dat zijn er nu 9.795, het hoogste aantal sinds 2000. Het aantal 35- tot 44-jarigen en 45- tot 64-jarigen stijgt lichtjes met respectievelijk 9.107 en 19.923 inwoners. Er zijn 16.328 65-plussers, wat een record is door de vergrijzing. Het aantal 15 tot 24-jarigen blijft met 8.808 min of meer gelijk. De Kortrijkzanen zijn niet allemaal Belg. Er wonen ook 6.196 niet-Belgen, goed voor 131 nationaliteiten. De top van de niet-Belgen omvat Fransen (632), Marokkanen (598), Nederlanders (492), Spanjaarden (260), Polen (255), Roemenen (250) en Russen (205).





Toffe cafés

De redenen voor de goeie cijfers zijn divers. "Kortrijk had lang de reputatie ingedommeld te zijn, maar dat is al lang niet meer zo. Er is veel meer te doen nu. Kijk maar naar de eindejaarsperiode met de kerstmarkt, de winterfoor en de ijspiste. Zo'n initiatieven maken Kortrijk aantrekkelijker", vertelt Vandendriessche. "Er spelen nog factoren een rol. Zo komen er steeds meer toffe cafés en restaurants bij in de stad. Mensen die eerder Kortrijk inruilden voor Gent, keren nu terug. Omdat onze stad ook kleiner, gezelliger en meer bevatbaar is. We zijn duidelijk de harten aan het winnen."





209.890 euro

Een huis kost in Kortrijk gemiddeld 209.890 euro. Een flat kost gemiddeld 183.242 euro. Dat staat in de vastgoedgids 2016-2017 van De Tijd. "Je kan voor de gemiddelde prijs van een woning in Gent, anderhalve woning kopen in Kortrijk", zegt schepen van Wonen Wout Maddens (Open Vld). "Gent wordt onbetaalbaar voor jonge mensen. Kortrijk is wel een betaalbare centrumstad. We zijn zelfs goedkoper dan Roeselare, Brugge of Oostende. Ook opvallend: als oudere mensen naar een flat verhuizen, worden hun woningen vaak door jonge gezinnen gekocht, die die woningen dan renoveren. Het meest zichtbare zijn de vele bouwprojecten aan de Leie en in de wijk Overleie. Een ander succesvol project is Kortrijk Renoveert, waarbij een stedelijk renovatieteam al 3.000 klanten hielp. En vergeet ook de miljoeneninvesteringen in (ver)nieuwbouw van de gefusioneerde sociale huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk niet."