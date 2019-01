‘Kortrijk huurt’ zit in de lift: “Al 469 betaalbare huurwoningen op de markt” Maxime Petit

18 januari 2019

15u06 0 Kortrijk Met 23 nieuwe woningen in de Vlamingenstraat die ‘Kortrijk Huurt’ sinds kort in de portefeuille heeft, dikt het totaal aan tot 469. Van die 23 woongelegenheden zijn er nog amper twee beschikbaar. Kortrijkzanen vinden dus volop hun weg naar de alternatieve en betaalbare huurmarkt.

Sinds anderhalf jaar is ‘Kortrijk Huurt’ het centrale aanspreekpunt voor wie een woning wenst te huren of te verhuren via het sociaal verhuurkantoor (SVK) of het marktverhuurkantoor (MVK). Het SVK biedt de kwetsbare groepen betaalbare sociale woningen aan terwijl het MVK mensen aan onderdak helpt die de eindjes ook moeilijk aan mekaar kunnen knopen maar die niet in aanmerking komen voor een sociale woonst. Dat er wel degelijk nood is aan goedkopere oplossingen bewijzen de 23 nieuwe appartementen in de Vlamingenstraat op de voormalige CM-site. Daarvan zijn er al 21 verhuurd. “De huurprijzen -die variëren naargelang het aantal kamers van 470 euro tot 595 euro- liggen toch een stuk lager dan op de gewone huurmarkt”, weet Lien Vanwalle van het Marktverhuurkantoor. “De appartementen werden door Vinea ontwikkeld en verkocht aan particuliere eigenaars. Dankzij de huurgarantie die ‘Kortrijk Huurt’ hen biedt, zijn die eigenaars zeker van hun inkomsten.” Eén van de huurders is alvast verheugd met zijn nieuwe stekje: “Tot voor kort woonde ik in een appartement dat niet meer aan de normen voldeed. De huur was lager dan hetgeen ik nu moet ophoesten maar de schimmel op de muren moest ik er wel bijnemen. Dankzij het OCMW dat me in contact bracht met ‘Kortrijk huurt’ kan ik weer kwalitatief wonen.”

Ondertussen heeft ‘Kortrijk Huurt’ al een stevige portefeuille opgebouwd met een totaal van 469 betaalbare huurwoningen. Schepen Wout Maddens is ambitieus: “We blijven zoeken naar verdere inhuurnames en onderverhuringen maar we staan ook nog open om samen te werken met andere instellingen. We willen het kwaliteitsvolle aanbod nog verruimen voor mensen die op de reguliere huurmarkt uit de boot dreigen te vallen.”