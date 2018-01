"Kopers van e-bikes worden steeds jonger" VELOFOLLIES ZET VOL IN OP ELEKTRISCHE FIETSEN PETER LANSSENS

19 januari 2018

02u41 1 Kortrijk De twaalfde editie van Velofollies, van vandaag 19 januari tot en met zondag 21 januari in Kortrijk Xpo, heeft als rode draad het zich overal doorzetten van de elektrische aandrijving. "De kopers van e-bikes worden steeds jonger", zegt organisator Pieter Desmet. De fietsbeurs mikt op 40.000 bezoekers.

Er werden 485.168 nieuwe fietsen verkocht in België in 2017, waarvan bijna de helft elektrische fietsen waren, met een gemiddelde prijs van 2.325 euro. "Klanten die een e-bike kopen, worden ook steeds jonger. Niet enkel senioren schaffen er eentje aan, maar ook 30-, 40- en 50-plussers", vertelt organisator Pieter Desmet. "Hun werkgevers moedigen het aan door het te subsidiëren, terwijl steeds meer mensen liever een deftige en robuuste e-bike kopen in plaats van een tweede wagen. Niet enkel de city- of cargobikes, maar ook mountainbikes en zelfs racefietsen hebben momenteel een elektrische variant. Die ontdek je allemaal op Velofollies", zegt organisator Pieter Desmet. "De testzone 'Underground' voor e-bikes is vernieuwd in Xpo met een nog groter parcours en nog meer merken en modellen. Want e-bikes hebben afstand nodig om het effect van de ondersteuning te meten en te voelen. We voorzien in helmen, zodat bezoekers de elektrische fietsen veilig kunnen uitproberen. Ook ingewerkte schijfremmen op racefietsen komen op als trend. Net zoals het stijgend belang aan racecomfort, zowel op het vlak van kledij als op het niveau van de fiets, waar bredere banden al lang geen uitzondering meer zijn."





Sven Nys

Velofollies is goed voor ruim 300 exposanten, op een oppervlakte van 40.000 vierkante meter. De beurs zet ook op workshops in met thema's zoals een goede fietspositie om geen fysieke klachten te hebben, tips bij de aankoop van een nieuwe fiets, blessurepreventie, sportvoeding en hoe je perfect voor te bereiden op een nieuw voorjaar. Velofollies betekent ook de komst van bekende (ex-)renners zoals Greg Van Avermaet, Tom Boonen, Sven Nys, Frank Schleck, Andrei Tchmil, Oliver Nesen, Jan Janssen en mountainbikelegende Gary Fisher.





Interesse dames stijgt

Dames ontbreken niet met Puck Moonen, Shari Bossuyt en gezondheidscoach en 'zus van' Claudia Van Avermaet. Een bewuste keuze, want in 2017 werden vooral damesfietsen (63 procent) verkocht in ons land. "Vrouwen zijn bezig aan een inhaalbeweging omdat er steeds meer damesmodellen zijn, fietskledij modieuzer wordt en er vrouwelijke rolmodellen zoals actrice Saartje Vandendriessche zijn", vindt Pieter Desmet. Velofollies zamelt samen met Vélo Afrique fondsen in voor scholen en opleidingscentra in Afrika. Aan de ingang van de beurs staat een container, waar je oude fietstenues kan deponeren in ruil voor een 'giftbag' van sponsors. Ook opvallend: Velofollies heeft aandacht voor de 200ste verjaardag van de fiets met een expo, waar je de allereerste tweewielers ziet. De beurs is vandaag open van 10 tot 21 uur en op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. De toegangsprijs is 11 en 7 euro in online voorverkoop en 15 en 10 euro aan de deur voor respectievelijk volwassenen en kinderen van 6 tot 12 jaar. Wie jonger is dan 6 jaar, mag gratis binnen. Er zijn diverse parkings nabij Xpo, aan een dagtarief van 4 euro. Info: www.velofollies.be.