“Klimaatspijbelaars krijgen geen straf” Secundaire schooldirecteurs verwachten wel tegenprestatie van scholieren Peter Lanssens

22 januari 2019

15u33 0 Kortrijk Ze worden talrijker, de klimaatspijbelaars die elke donderdagvoormiddag betogen in Brussel. Ook de secundaire scholen in Kortrijk beginnen het stilaan te voelen. De spijbelaars krijgen (nog) geen straf. “Want we hebben sympathie voor hun engagement”, zeggen de directeurs. Er worden wél tegenprestaties van hen verwacht om te tonen dat ze het menen, zoals een zwerfvuilactie of lezing.

Met 12.500 waren ze vorige week. Wat brengt donderdag 24 januari, met start om 10.30 uur op het Europakruispunt in Brussel? Mede-initiatiefneemster Anuna De Wever vraagt alle scholieren én studenten in ons land om elke donderdag te blijven te betogen in Brussel, tot er een ingrijpend klimaatplan is. Steeds meer jongeren willen de politiek zo tonen dat ze écht verandering willen. Ook de middelbare scholen in Kortrijk beginnen dat traag maar zeker te voelen. Hoe er mee om te gaan, is wel niet zo evident. “We hebben zeker sympathie voor hun engagement, maar die leerlingen blijven onwettig afwezig”, zegt directrice Nicole Casteele van de derde graad van het Guldensporencollege.

Toestemming ouders

Nog een bezorgdheid: de scholieren vallen niet onder de schoolverzekering, als ze naar Brussel trekken. Het is dus op eigen risico. “We vragen daarom àltijd de expliciete toestemming van hun ouders”, zegt Franceska Verhenne, directrice van het Rhizo lyceum Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen. De rode draad in alle secundaire scholen: klimaatspijbelaars krijgen geen straf, maar er wordt wel een tegenprestatie verwacht. “Voorbeelden zijn een lezing over het klimaat of een zwerfvuilactie”, vervolgt Franceska Verhenne. “Met andere woorden: hun trip naar Brussel is niet vrijblijvend, ze moeten tonen dat hun zorgen over het milieu gemeend zijn”, aldus Verhenne. Hetzelfde verhaal in het Guldensporencollege: “Ze krijgen geen strafstudie, maar moeten bewijzen dat hun engagement echt is, bijvoorbeeld door in een brief te motiveren waarom ze naar Brussel trekken”, zegt Nicole Casteele. “We kennen onze leerlingen heel goed. Tot nu toe weten we dat wie gaat, dat altijd uit overtuiging doet.”

Veggiedag, minder plastic

De klimaatspijbelaars krijgen de opdracht om op school het goeie voorbeeld te geven, vooral via klimaatwerkgroepen. “Zo is er bij ons al het voorstel om wekelijks een veggiedag te houden”, zegt directeur Tuur Ottevaere van het Don Boscocollege. “Wij vermijden zoveel mogelijk plastic”, zegt Franky Vinck, directeur van Athena Pottelberg. “Wie een maaltijd mee naar school brengt, neemt geen plastic bestek mee. Boterhammen in aluminiumfolie verpakken, laten we niet toe. Breng een brooddoos mee. Verder werden snoepautomaten een tijdje terug al verboden: het is gezonder én duurzamer, zonder al die verpakkingen.”

En als het uit de hand loopt?

In Athena Pottelberg leeft het volop. 550 scholieren van Athena Pottelberg betoogden op 10 januari in Kortrijk zelf voor een beter klimaat, aangevuurd door scholieren Amber Roelstraete en Ode Carron. “Het doet ons deugd dat de jeugd er zo mee begaan is. Het leeft sterk, niet alleen bij ons, maar in heel ons land. Het vuurtje verspreidt zich steeds sneller”, stelt Franky Vinck. In alle secundaire scholen in Kortrijk samen gaat het voorlopig over enkele tientallen jongeren, die op donderdag naar Brussel trekken. Maar wat als hun aantal de komende weken explosief groeit? “We wachten af hoe het evolueert”, zegt Nicole Casteele. “Ouders zullen nooit toelaten dat hun kinderen elke donderdag naar Brussel trekken, anders missen ze altijd dezelfde lessen, wat niet kan”, zegt Franceska Verhenne. “Wij hadden al een gesprek met de voortrekkers, ze zien de ernst van het naar school gaan in”, stelt Franky Vinck. Maar toch…: “We geven nu geen straf, maar als het echt uit de hand loopt, gaan we uiteindelijk niet anders kunnen dan strafstudie geven”, klinkt het in het provinciaal technisch instituut (PTI) in Kortrijk.