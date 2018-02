"Kerk zal niet blij zijn, maar dat kan me niets schelen" Horrorkoning laat pastoors bloedig sterven in nieuwste film 'Detention' PETER LANSSENS

17 februari 2018

02u28 0 Kortrijk Heilige huisjes? Daar heeft cineast Johan Vandewoestijne (56) lak aan. De Kortrijkzaan brengt dit jaar drie films uit en vooral 'Detention', een prent waarin pastoors op bijzonder bloedige wijze vermoord worden, zal stof doen opwaaien. "De katholieke zieltjes gaan niet tevreden zijn", lacht Vandewoestijne, die er nu al 35 jaar lang zijn hand niet voor omdraait om choquerend entertainment te brengen.

Voor wie Johan Vandewoestijne nog niet kent: hij wordt omschreven als de 'Roger Corman van de Lage Landen' en gebruikt ook 'James Desert' als alias. Een Engelse versie van zijn eigen naam, gekregen van Amerikanen. Roger Corman (91) is dan weer een Amerikaanse regisseur en filmproducent die de koning van de B-film genoemd wordt. Hij is een genie in het uitwerken van goedkope, doch mooie decors en speciale effecten. Beide heren werken ook voornamelijk binnen het horrorgenre.





Detention, dus. Er sneuvelen wat pastoors?

"Wie haat koestert voor pastoors omdat sommigen kleine jongetjes misbruikten, moet Detention zien. Het is een wraakfilm vol slachtpartijen, opgenomen in de inmiddels gesloopte kapel van De Korf. Om maar een voorbeeld te geven: een pedopastoor wordt in zijn kruis geschoten om zijn 'core business' onderuit te halen. Er zal wel reactie komen van de Kerk, maar dat kan mij niet schelen. De tijd dat pastoors zich met alles konden bemoeien, is voorbij. Die hypocrisie ook altijd. Sommige van die pedopastoors durven beweren dat hun slachtoffers het zelf uitgelokt hebben. Pas op, sommige nonnen waren - met meisjes, dan - geen haar beter, hoor. Ach, laat de Kerk maar reageren, dat is commercieel net goed. Ze moeten zich overigens geen zorgen maken: over 'diaken des doods' Ivo Poppe zal ik geen film maken. Hij joeg mensen de dood in met een spuitje, en da's niet spectaculair genoeg voor een film."





Je brengt nog twee films uit, waaronder een erotische thriller?

"Klopt. Soul Copyright komt begin maart uit. Het gaat over een schrijver die een passionele verhouding begint met een exotische vrouw. Ze hebben echter allebei een verborgen agenda, wat tot een dramatische confrontatie en een onverwacht einde leidt. Die film heeft ook al wat onrust veroorzaakt. Zo diende een vrouw begin augustus 2016, toen we opnames maakten aan de urnenmuur op de begraafplaats op Hoog Kortrijk, een klacht in bij de stad omdat ze - onterecht - dacht dat de zerk van haar overleden man in beeld kwam. In juli komt overigens ook The Brides uit, een hommage aan de gothic 'Hammer Horror'-films, die van de jaren 50 tot 70 door Hammer Film Productions gemaakt werden. Bloederig, maar niet goor. De ingewanden vliegen niet in het rond."





Je woont in Kortrijk en filmt er ook vaak. Waarom?

"Het is gewoon mijn thuis, voor de rest heb ik geen speciale band met de stad. En het is goedkoper om in eigen stad op te nemen, zo eenvoudig is dat."





Amerikanen zijn verzot op je films. Waarom?

"Vlamingen doen wel eens lacherig over goedkope B-films, maar in de VS is er veel respect voor. De horrorkomedie Rabid Grannies uit 1989 was mijn poort naar Amerika. De tijdschriften Variety en News Week, de publieke omroep BBC in het Verenigd Koninkrijk, kranten,...: iedereen had interesse. Het is de best verkochte Belgische film ooit, wereldwijd. Ook nu gaan er nog dvd's over de toonbank. Hoe dat komt, weet ik niet. Dertig jaar later maak ik met 'Rabid Grannies 2 - Raven Shore' trouwens een vervolg. Die wordt grappiger dan de eerste en komt in 2019 of 2020 uit."





Hoelang ga je er mee door?

"Tot ik 80 jaar ben - als de gezondheid het toelaat. Kijk naar wat Clint Eastwood op z'n 87ste nog allemaal kan. Films maken is het enige waar ik echt goed in ben. Zenuwen heb ik nooit. Het is zoals de Britse regisseur Alfred Hitchcock ooit zei: 'It's only a movie'. Let op, ik begin de leeftijd wel te voelen, hoor. Vroeger durfde ik na een draaidag wel eens pinten pakken. Nu doe ik dat niet meer. En ik film enkel nog op weekdagen. Of ik naar waarde geschat wordt na al die jaren? Het gebeurt wel eens dat mensen op café aan mijn vriendin vragen of ik 'die filmmaker ben'. Meer niet, maar ik heb ook niet de ambitie om op te draven in televisieprogramma's. Ik hoorde recent nog dat 'Van Gils & Gasten' mij wou, maar ik zie dat niet zitten. Als het niet alleen over films gaat, interesseert het me toch niet."





Tot slot: ben je er rijk van geworden, na 35 jaar?

"Ik kan ervan leven. Ik draai bijna alles in het Engels om mijn films ook in andere landen te kunnen slijten. Dat gebeurt op dvd, Blu-Ray en platformen zoals Amazone Prime en iTunes. Geen idee hoeveel mensen mijn films bekijken, maar het werkt. Of ik nog een droom heb? Ik zou graag eens een echte kostuumfilm maken, met zwaardgevechten en kastelen. In de stijl van De Drie Musketeers."





Detention komt in het najaar via Zeno Pictures uit op dvd, en zal ook op Telenet Digital TV en Proximus TV te zien zijn.