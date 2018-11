"Je beleeft onze winkel" BEENHOUWERIJ DIERENDONCK OPENT VANDAAG IN DOORNIKSEWIJK PETER LANSSENS

08 november 2018

02u22 2 Kortrijk Hendrik Dierendonck (43) opent vandaag een beenhouwerij in Kortrijk. "Logisch dat ik voor deze stad kies, want Kortrijk verjongt en herleeft culinair", zegt de bekende slager.

Atelier Dierendonck heeft er na Sint-Idesbald, Nieuwpoort en Brussel een vierde vestiging bij. In een vernieuwd hoekgebouw in de Doorniksewijk, waar slagerij Martin vroeger zat. Uitbaters, in partnership met Dierendonck, zijn Pascal Desmedt (46) en Catherine Lowagie (44) uit Moeskroen.





"Onze beenhouwerijen stralen vakmanschap uit", zegt Hendrik Dierendonck.





Welk traject

"Je koopt hier specialiteiten zoals West-Vlaams rood rund. Zeg maar een biefstuk, die je op grootmoeders wijze in boter kan bakken. Rundvlees met een mooie kleur, een beetje spek en licht gerijpt. We verkopen trouwens een hele selectie van rundvlees, die we op de kop tikken bij lokale boeren en coöperatieves. En tot acht weken laten rijpen, zodat het vlees vermalst en intenser en krachtiger van smaak wordt. We kunnen aan iedere klant perfect uitleggen welk traject het vlees aflegt. We werken natuurlijk, zonder additieven en kleurstoffen. Andere toppers zijn onder meer onze handgesneden tartaar, zelfgemaakte préparés met eigen verse mayonaise en kruiden én het Veurns potjesvlees, met kip, kalf, konijn, citroen, witte wijn en azijn."





"Er is in deze regio een markt voor Dierendonck", vervolgt de ambachtsman. "Want veel mensen waarderen ons werk. Onze speciaalzaak is een beetje duurder. Maar het mag wat kosten, voor wie kwaliteit en een meerwaarde zoekt. Vooral jonge mensen zijn vaak selectief. Je beleeft onze winkel. Zo zijn er twee naar de klant toe gerichte kapblokken, een wand waar vlees ophangt, een afdeling charcuterie, een hoek met kippen of een filet pur aan het spit en zo meer. We zijn ook van plan om 's avonds workshops te geven zoals: hoe maak je een bloedworst of hoe versnij je een lammetje, ook voor kinderen trouwens."





Leuk winkelen

De Doorniksewijk is een buurt vol speciaalzaken. Zo heb je er bijvoorbeeld ook viswinkel 't Vissershuys, taartenzaak Les Tartes de Françoise en Cremerie Sint-Rochus. "Het is leuk winkelen. Je kan in een straal van 150 meter als het ware alles zien, proeven en kopen en er is genoeg parking", zegt Hendrik Dierendonck.





Nieuwkomers

"Kortrijk herleeft culinair, kijk maar naar al die nieuwkomers in de zopas voorgestelde nieuwe Gault&Millau. Het is niet de bedoeling om nog ergens een nieuwe beenhouwerij te openen. Ik las nu een pauze van een jaar in om ervoor te zorgen dat iedereen een correcte service krijgt. De kwaliteit telt, niet de kwantiteit." Info op Facebook: Atelier Kortrijk Dierendonck.