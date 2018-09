"Instorting 't Fort vergeet ik nooit" EXPO VIERT 40 JAAR FOTOGRAAF PATRICK HOLDERBEKE PETER LANSSENS

07 september 2018

02u25 0 Kortrijk Patrick Holderbeke (62) is al 40 jaar fotograaf, waarvan 33 in de krantenwereld. Hij toont zijn 550 beste foto's op een expo in Vichte. "De instorting van twee klassen van basisschool 't Fort vergeet ik nooit." Er vielen toen twee doden en dertig gewonden.

Dat Patrick Holderbeke een gepassioneerd fotograaf is, blijkt een understatement. De Kortrijkzaan die enkele jaren geleden naar Vichte verhuisde bekeek in totaal 450.000 foto's (!) om een selectie te maken voor zijn tentoonstelling. Het begon allemaal wanneer hij nog een tiener was, toen hij op zijn fiets en met een 'klein Kodakske' op zak brandweerwagens volgde om branden en zware ongevallen te fotograferen. "De journalistieke microbe zat altijd al in mij, met faits-divers als stokpaardje", zegt Patrick. "Ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt."





Overweldigd

Na zijn studies fotografie in Sint-Lukas in Brussel en een stage bij Photo News ging hij aan de slag bij tal van kranten, zoals Het Laatste Nieuws, maar ook bij heel wat magazines.





Sommige gebeurtenissen vergeet hij nooit meer. "Zoals de instorting van twee klassen van basisschool 't Fort in Kortrijk, op 21 november 1984, veroorzaakt door bouwwerken naast de school", zegt Patrick. "Ik was snel ter plaatse en legde vast hoe kinderen uit het puin gehaald werden. Er vielen toen twee doden en dertig gewonden. Toen ik thuiskwam, ben ik beginnen te huilen. De emoties overweldigden mij. Blijft ook een onwaarschijnlijk verhaal: de neergestorte Russische MiG-straaljager op een huis in Bellegem op 4 juli 1989, waarbij een student die thuis lag te slapen om het leven kwam." Ook het verhaal van juwelier Wouter Tyberghien uit Harelbeke, die in 1999 een Poolse ramkraker doodschoot, en het verhaal van 'sterrenmeisje' Kimberley Vlaeminck uit Kortrijk, die 'tegen haar wil' 56 sterren op haar gezicht liet tatoeëren, blijven hem bij.





Pensioen

Op de expo zijn Patricks 200 beste foto's te zien, ingekaderd en uitvergroot. 350 foto's worden met uitleg op groot scherm getoond, met dank aan zijn digitaal data-archief met 93.000 onderwerpen sinds 1981. Ook leuk is een zes meter lang tapijt waarin al zijn perskaarten zijn verwerkt. Holderbeke zei in 2011 de krantenwereld vaarwel. Hij neemt nu nog foto's voor Voka Ondernemers, Zorgwijzer, West-Vlaanderen Werkt en staaldraadfabrikant Bekaert en doet private opdrachten zoals vieringen. Op 1 augustus 2019 stopt hij definitief.





De tentoonstelling '40 jaar Hol' bezichtigen kan nog op 7 september van 18 tot 22 uur en op 8 en 9 september van 14 tot 20 uur in de Oude Kerk in de Kerkdreef 8. De gratis expo verhuist daarna naar de Patria in Kortrijk.