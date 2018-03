"In onze pyjama's durf je de deur wel opendoen" SCHOONZUSSEN LANCEREN EIGEN LIJN THEO & TORIA JOYCE MESDAG

14 maart 2018

02u39 0 Kortrijk Schoonzussen Annelies Vanderhaeghen (35) en Jasmine Delabie (30) uit Wevelgem hebben een kwaliteitsvolle pyjamalijn ontworpen waarmee ze naar eigen zeggen zonder schaamrood op de wangen tóch de deur zouden kunnen opendoen.

Het is iedereen wellicht al overkomen: je hebt een vrije dag, en besluit om gewoon lekker in je pyjama te blijven rondlopen. Maar dan gaat plots de deurbel. "En dan zou je eigenlijk liever niet opendoen", legt Annelies vanderhaeghen uit. "Begrijpelijk ook, want de meeste pyjama's zijn gemaakt uit fijne stofjes. Kleine onvolmaaktheden worden daar te weinig in verdoezeld, een bh achterwege laten is dan ook niet altijd een goed idee. Er zijn uiteraard ook kwaliteitsvolle pyjama's waarmee je wel onder de mensen kan komen, maar die zijn meestal erg duur, vonden we."





Verjaardagscadeau

Dus begonnen Annelies en Jasmine er luidop over na te denken zelf een pyjamalijn uit te bouwen. Ze staan allebei in het onderwijs, Annelies in RHIZO Kortrijk, Jasmine in basisschool de Duizendpoot in Menen, en ze hadden er wel zin in om samen iets te ondernemen, naast die dagjob. Het was de 30ste verjaardag van Jasmine die ervoor zorgde dat het niet meer bij enkel maar dromen en mijmeren bleef. "Het leek me een leuk idee om Jasmine als verjaardagscadeau de 'perfecte' pyjama te schenken", zegt Annelies. "Die heb ik zelf ontworpen. Mijn mama, lerares snit en naad op rust, heeft het ontwerp daarna wat verbeterd, en dan ook gemaakt."





Jasmine vond het geschenk geweldig. "Op haar aangeven hebben we nog een aantal dingen veranderd aan het ontwerp. We zijn daarna op zoek gegaan naar een stoffenvertegenwoordiger, hebben het confectiebedrijf hier vlakbij gecontacteerd, en voor we het wisten waren we gewoon té ver om er níet verder mee te gaan."





120 euro

Theo & Toria was geboren. De pyjamalijn werd genoemd naar het zoontje van Annelies (Mattheo ) en het dochtertje van Jasmine (Victoria ). "We hebben gekozen voor een zachte, kwaliteitsvolle stof om tot een flatterende pyjama met kanten accentjes te komen. De pyjama's bestaan uit drie stuks. Een bovenstuk, een lange broek en een short, zodat je de pyjama zowel in de zomer als in de winter kan dragen." Je betaalt 120 euro voor de drie delen.





De schoonzussen beseffen dat ze nu ook niet meteen 'het warm water hebben uitgevonden'. "We zijn gewoon vertrokken van een typische vrouwenverzuchting, en we hebben daar een oplossing voor gezocht. Het is misschien wat vroeg om al te kunnen zeggen dat we vrouwen een herwonnen gevoel van vrijheid hebben bezorgd, maar we hopen daar toch wel een beetje op", lacht Annelies. Je vindt meer info op de Facebookpagina van Theo & Toria of via annelies_vanderhaeghen@hotmail.com.