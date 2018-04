"Ik zit nog boordevol ideeën" VINCENT VAN QUICKENBORNE WIL BURGEMEESTER BLIJVEN PETER LANSSENS

20 april 2018

02u41 0 Kortrijk Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil zichzelf opvolgen als burgemeester van Kortrijk. "Ik vraag het vertrouwen van de inwoners om verder te doen, opnieuw voor de volle zes jaar. Want ik zit nog boordevol ideeën."

Van Quickenborne maakte na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 een einde aan de CD&V-heerschappij door met Open Vld in coalitie te gaan met sp.a en N-VA. De Kortrijkzanen beslissen op 14 oktober 2018 wie verder doet. Van Quickenborne wil alvast burgemeester blijven, voor zes jaar. Hij is dus niet beschikbaar - er zijn volgend jaar op 26 mei Vlaamse, Europese en wellicht federale verkiezingen - om bijvoorbeeld minister te worden. Parlementair worden kan wel. Dat is combineerbaar met het burgemeesterschap.





Goede contacten

"Om mijn goede contacten in Brussel te behouden. Zo haalde ik de voorbije jaren miljoenen euro's naar Kortrijk voor projecten zoals de vernieuwing van de stationsbuurt", zegt hij. "Verder wil ik voltijds burgemeester blijven. Het is zeker geen 'uitbolbaan'. Ik doe het met passie en goesting. Het werk is niet af. Er staan nog tal van projecten op stapel om van Kortrijk een topstad in Vlaanderen te maken."





"We lichten in september ons programma toe. Maar ik zeg nu al dat drie thema's voor mij persoonlijk cruciaal zijn. We moeten de stadsvernieuwing verder zetten door bijvoorbeeld Kortrijk Weide en de verlaagde Leieboorden beter met elkaar te verbinden. Ook veiligheid blijft belangrijk. Ik wil in elke woonwijk minstens een camera. En ik wil op gezondheid inzetten met meer groene pleinen en parken, een energieneutrale stad tegen 2025 en meer gezonde lucht voor onze kinderen. We moeten ons anders verplaatsen om het fijn stof terug te dringen."





Open Vld haalde 21,3 procent in 2012. Van Quickenborne kreeg toen 7.132 naamstemmen en legde nipt de duimen voor toenmalig CD&V-burgemeester Stefaan De Clerck (7.323 naamstemmen).





Welke naam?

"Ik wil vooruit, met Open Vld, zonder daar nu cijfers op te zetten", zegt Van Quickenborne. "Het is aan de Kortrijkzanen om zich uit te spreken, maar ik geloof in ieder geval heel sterk in de coalitie van Open Vld, N-VA en sp.a. Van een voorakkoord is wel geen sprake." Tot slot: blijft de naam Open Vld of kiest Van Quickenborne voor een soort stadslijst of lijst van de burgemeester. "Alle opties liggen nog open, we beslissen midden volgende week. Ik wil zoveel mogelijk Kortrijkzanen bij onze lijst betrekken, van jong tot oud en van alle geledingen, waaronder ook mensen met een andere migratieachtergrond. Wat partijvoorzitter Gwendolyn Rutten vindt? Ik krijg haar vertrouwen om te doen wat ik denk te moeten doen. Welke namen er op onze lijst zullen staan? Daar is het nog te vroeg voor", aldus Vincent Van Quickenborne.