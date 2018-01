"Ik wil nog niet stoppen, maar ik moet" DRUKKER JACKY NEEMT NA 44 JAAR AFSCHEID VAN HANTAL PETER LANSSENS

31 januari 2018

02u54 0 Kortrijk De hogeschool Vives en in het bijzonder het departement Hantal neemt afscheid van een monument. Jacky Honoré (65) drukte er 44 jaar cursussen en kruiste het pad van zo'n 22.000 studenten. Jacky had ook een neus voor feestjes én was een biechtvader. "Ik wil nog niet stoppen, maar ik moet", vertelt hij.

Hij jaagde er in 44 jaar tonnen papier door. "Ik wil niet weten hoeveel bomen er hierdoor sneuvelden", glimlacht hij. Maar Jacky Honoré (65), broer van Philippe van frituur Bossuwé, zal vooral herinnerd worden als de man die vol passie initiatief nam voor 'zijn' studenten. Zo was hij mede-organisator van het Hantal Swingpaleis, gebaseerd op het VRT-muziekprogramma. En met inbegrip van vedetten zoals zanger Sergio, zangeressen Xandee en Belle Perez en model Phaedra Hoste. "Zo'n Swingpaleis lokte tot 1.300 studenten naar Hantal", zegt Jacky. "Tot we in 2005 met het evenement van 'Hantal 4' naar Kortrijk Xpo trokken. Een kemel, want Xpo bleek veel te duur te zijn. Het was meteen ook ons laatste Swingpaleis", lacht Jacky. Hij stond in dezelfde periode ook mee in voor dertien Hantal-videoquizzen voor goeie doelen, die tot 260 man per quiz lokten. En hij bracht met Hantaliks een gazet uit. "Ik herinner me met Valentijn een cover met tongzoenende koppeltjes", lacht hij. "Daar maakten we veel ophef mee. Er werd schande over gesproken. Hantaliks ging uiteindelijk over in de digitale krant HantalX. Ik spreek nog altijd over Hantal. We zijn 'Hantallers' in hart en nieren. De officiële term in de hogeschool Vives is Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, maar het blijft voor altijd Hantal."





Naakt in vijver zwemmen

Jacky was ook jarenlang 'nonkel' van studentenclubs Mercurius en Leonardo. Een term die speciaal voor hem in het leven werd geroepen en het bewijs dat hij geliefd was.





"Zondagavond nog thesissen drukken zodat late studenten ze toch nog op maandag konden indienen, het was allemaal geen probleem", zegt Jacky.





"Ik was ook een biechtvader. Zo herinner ik me een studente die na een 'accidentje' met een jongen wenend naar mij toe kwam met de vraag om een noodpil te halen, zodat ze niet zwanger zou worden. Ik ben toen zelf naar een apotheker gereden. Of die keer dat een meisje naar porno had gesurft op een Hantal-computer en die site niet meer weg kreeg. Ze was totaal in paniek. Ik vergeet ook nooit hoe studenten, die op peda zaten, hier eens naakt in een vijver zwommen. Hun stunt lekte uit, maar ik redde hun vel door te verzinnen dat ze op mijn vraag in die vijver sprongen, voor een fotoproject."





Amateurfotograaf

Jacky is ook amateurfotograaf. Hij legde veel studenten, vooral meisjes, op de gevoelige plaat vast.





"Die foto's waren vaak gewaagd, mijn vrouw heeft veel begrip getoond", knipoogt hij. "Maar ik ging nooit te ver. Ze hadden vertrouwen in mij. Zo vroegen veel meisjes ook na hun studies om foto's te nemen, als ze mama werden bijvoorbeeld. Studenten deden vroeger zotter. Dat persoonlijke contact is weg nu. Ik weet niet aan wat het ligt. Misschien houden ze zich nu te veel met sociale media bezig. Toch neem ik met pijn in het hart afscheid van Hantal. Het was een warme hogeschool met schitterende collega's. Was, want de overkoepelende hogeschool Vives is veel te groot aan het worden. Vives heeft een enorme uitstraling naar de buitenwereld toe, maar intern loopt het minder. Het is een fabriek aan het worden. Ik mag dat nu zeggen, ze kunnen mij toch niet meer ontslaan (lacht). Ik wilde trouwens nog een paar jaar verder doen in de school, ik voel me nog altijd prima en blijf jong tussen de studenten, maar het mag jammer genoeg niet. Een beetje vreemd in tijden dat mensen steeds langer moeten werken. Maar goed, ik heb er me bij neergelegd. Ik zal me nu verder verdiepen in fotografie. Zo doe ik graag aan urbex (verlaten gebouwen fotograferen, red.). We zullen ook meer tijd aan onze twee kleinkinderen besteden en hopelijk ook nog wat reizen", zegt Jacky, die gehuwd is met Josee Vanneste (62).





Het koppel heeft één dochter: Lien.