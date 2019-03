“Ik moest zelf rijden, want de taxi daagde niet op”: dame krijgt toch 15 dagen rijverbod en 800 euro boete VHS

21 maart 2019

17u21 0 Kortrijk Een vrouw uit het Kortrijkse zal zich een etentje nog lang herinneren. Toen nadien de bestelde taxi niet opdaagde, kroop ze toch achter het stuur. Wat later zette de politie haar aan de kant. Resultaat: 15 dagen rijverbod en 800 euro boete.

Het was bijzonder gezellig op restaurant en het koppel in kwestie had behoorlijk wat cava en witte wijn gedronken, die 18de oktober van vorig jaar in Kortrijk. Het mocht ook: zij en haar man hadden een taxi besteld die hen nadien huiswaarts zou brengen. Maar de taxichauffeur daagde niet op. Het koppel besloot nog even te wachten, maar op een bepaald moment was het geduld van de man op. Zijn echtgenote kroop dan toch maar achter het stuur van hun eigen wagen. Helaas, kort na het vertrek moesten ze aan de kant voor een alcoholcontrole. Dat leverde een positieve ademtest af. De vrouw moest haar rijbewijs onmiddellijk inleveren voor een periode van 15 dagen.