"Ik kreeg prompt een slag in het gezicht" MOEDER (39) BERISPT LEIDER VAN BENDE DIE STATIONSBUURT TEISTERT ALEXANDER HAEZEBROUCK EN PETER LANSSENS

03 februari 2018

03u14 0 Kortrijk Een 39-jarige moeder kreeg afgelopen dinsdag slagen van een jongen die lid is van een bende die de stationsbuurt in Kortrijk al maandenlang teistert. "Ik geloofde de verhalen van mijn zoon niet, dus wilde ik het zelf gaan bekijken", vertelt slachtoffer Cécile G. uit Dentergem.

Een jongerenbende hing na schooltijd al enkele maanden rond in de stationsbuurt in Kortrijk. Ze vielen er andere tieners lastig. Ook Levay (18) uit Kortrijk werd slachtoffer. "Ze kwamen met z'n vijven rondom mij staan en dwongen me om mijn geld af te geven", vertelt hij.





"Ik kon niet anders dan toegeven, maar had maar tien euro bij." Levay is niet het enige slachtoffer. "Ze vallen vooral meisjes lastig", vertellen Levay en zijn goeie vriend Keith (16). "Eén keer duwde de leider van de bende een meisje in een hoek en nam haar hand vast. Hij stak haar hand in zijn broek bij zijn geslachtsdelen. Het zijn allemaal jongens van vreemde origine." De jongeren dienden klacht in, maar ze wisten niet hoe de daders heetten.





Opgepakt

De mama van Keith, Cecile G. (39) uit Dentergem, besloot om de situatie eens van naderbij te gaan bekijken. "Ik ging na schooltijd naar het station. Plots riep één van hen naar een meisje dat ze een lelijke broek aan had en of ze geen geld had voor een deftige broek. Hij schold haar ook uit voor 'hoer' en vroeg hoeveel ze kostte. Daarop ben ik op die kerel afgestapt. Ik heb hem gezegd dat hij haar met rust moest laten. Prompt kreeg ik een slag in mijn gezicht en is het geëscaleerd. Eén bendelid kwam tegen mij zeggen dat ik me uit de voeten moest maken of dat het fataal zou kunnen aflopen."





De jongeman bleek de leider van de bende te zijn. Cécile slaagde erin de politie en de hulpdiensten te verwittigen. Ze hield weinig over aan het incident. De vijf jongemannen werden uiteindelijk op de parking van grootwarenhuis Colruyt gearresteerd.





Probleem opgelost

Volgens het parket van Kortrijk teisterde de bende al een tijdje de stationsbuurt.





"Allevijf de jongemannen werden verhoord", zegt Tom Janssens van het parket in Kortrijk. "De leider van de bende, afkomstig uit de streek, is ondertussen naar een gesloten instelling gebracht in Everberg. We zijn er vrij gerust in dat het probleem nu van de baan is", zegt Janssens. Moeder Cécile is blij dat de jongen voorlopig in een instelling zit. "Velen zeggen dat ik roekeloos ben geweest", zegt Cécile. "Maar mijn zoon en zijn vrienden hadden veel schrik en dat kon ik niet langer aanzien. Stel dat die jongen binnenkort vrijkomt en hij vervalt in zijn oude gewoontes, dan stap ik opnieuw op hem af. Die kerels moeten beseffen dat zoiets echt niet kan."