"Ik keer terug naar mijn oude liefde" VALÉRIE OPENT DAGBLADHANDEL EN SLIJTERIJ DESCAMPS PETER LANSSENS

26 januari 2018

02u46 0 Kortrijk Onderneemster Valérie Descamps (49) sloot midden 2016 rookwarenzaak Huis Descamps om in speciaalzaak Casa del Tobaco aan de slag te gaan. Maar de roep naar het zelfstandig bestaan bleek te groot. Want Valérie opent op 1 februari dagbladhandel en slijterij Descamps. "Ik keer terug naar mijn oude liefde."

Wie een zelfstandig bestaan gewoon is, heeft het vaak moeilijk om voor een baas te werken. Het overkwam ook Valérie Descamps. De onderneemster sloot op 30 juni 2016, na 55 jaar, de gekende rookwarenzaak Huis Descamps in de Budastraat. Om goed twee maanden later aan de slag te gaan in Casa del Tobaco, een speciaalzaak in sigaren op de hoek van de Grote Markt en Doorniksestraat. Bijna anderhalf jaar later stopt het verhaal daar.





"Ik zat precies in een gouden kooi omdat ik mijn eigen ding niet kon doen", zegt Valérie. "Ik ben te onafhankelijk en te vrijgevochten. Let op, het was interessant om te weten hoe zo'n grote keten werkt, ik vertrek er met een goed gevoel en in hou er mooie vriendschappen aan over. Zo blijf ik er lid van Les Smokeuses, de enige vrouwelijke sigarenclub in ons land. Maar met collega's werken was gewoon niet evident als je het altijd gewoon bent geweest om het alleen te doen."





Thuiskomen

Valérie Descamps neemt dagbladhandel Boektiek over in de Leiestraat, recht tegenover de ingang van het administratief stadhuis, en opent de zaak op donderdag 1 februari als dagbladhandel en slijterij Descamps. "Ik keer terug naar mijn oude liefde, het voelt als thuiskomen", vertelt ze. "Want mijn nieuwe winkel Descamps ligt op een boogscheut van mijn vorige winkel. Ik ken alle handelaars in de Leiestraat. Ik verwacht dat het top wordt eens de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens af zijn, want veel mensen zullen via de Leiestraat naar daar wandelen. Fantastisch dat ik weer mijn eigen ding kan doen, zoals het maken van een etalage. En ik ben zo blij dat ik mijn vroegere klanten, die op de Lotto speelden in mijn vorige zaak, zal terugzien. Ik heb hen echt gemist. Het aanbod hier blijft hetzelfde met kranten, een gevarieerd assortiment tijdschriften, snoep, drank en spelen op de Lotto. Maar ik breid het nog wat uit met voortaan ook speciale merken whisky, rum en gin en ook sigaren van Cortès en Balmoral. Descamps zal telkens open zijn van 7 tot 13 uur en van 14 tot 18.30 uur. Op zondag en op maandagnamiddag is mijn winkel dicht."





Pannenkoekenhuis

Nu Valérie Descamps overneemt, stopt het voor Boektiek-uitbaters Patrick Dochy (64) en Ann Vanbiervliet (54). "Ik zat 35 jaar in de sector met vroeger ook krantenwinkels in de Steenpoort, Aalbeeksesteenweg en Reepkaai", vertelt Patrick Dochy. "De mensen kennen mij misschien ook nog van café Ballerina (nu eetcafé Fernand, red.) in de Zwevegemsestraat, waar ik enkele jaren uitbater was. Het is tijd om het wat rustiger aan te doen. Ik heb geen zin om in de dagbladhandel dood te vallen en de klanten met een lijk op te zadelen (lacht). Ik ben van plan om geen plannen meer te hebben, gedaan met stress. Valérie zit hier prima in de Leiestraat, een winkelstraat met amper leegstand", aldus Patrick Dochy. Zo neemt aanpalend ook het gewezen pakkenkoekenhuis Bennigans in februari een nieuwe start, als een tearoom, uitgebaat door Iranezen.