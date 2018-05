"Iedereen wil hier zwemmen" DUIZEND BEZOEKERS NEMEN KIJKJE OP WERF NIEUW ZWEMBAD XAVIER COPPENS

07 mei 2018

02u31 0 Kortrijk Heel wat Kortrijkzanen en mensen uit de regio kijken al reikhalzend uit naar de komst van het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide. Dat bleek gisteren op Open Wervendag. Meer dan duizend bezoekers kwamen een kijkje nemen en kregen een rondleiding op de werf.

Zonder tegenvallers opent het nieuwe zwembadcomplex eind dit jaar op Kortrijk Weide. Geen dag te vroeg, want vele zwemmers verlangen al om een eerste baantje te trekken of te genieten op een van de vijf glijbanen. Dat bleek althans gisteren tijdens Open Wervendag. Zelfs de jongste bezoekers luisterden aandachtig tijdens een rondleiding en stelden volop vragen. "Ik keek naar het plan en zag geen glijbanen en was toch even in paniek", geeft Bo Turchak (11) uit Kortrijk toe. "Vandaar dat ik meteen een vraag heb gesteld, maar de gids stelde me meteen gerust. Gelukkig maar, want ik verlang naar die glijbanen."





Geen filerijden meer

Samen met zijn zus Emma zwemt Bo wekelijks enkele uren. "Twee uur met de zwemclub in het bad van Heule, een uur met mama en een uur tijdens de schooluren. Ik ging ook al zwemmen in het nieuwe bad van Gent en Brugge en ga straks met mijn ouders naar Knokke." Heulenaars Jan Bossuyt en Anita Vandekerkhove zijn verwonderd van het mooie bad in opbouw. "Straks is het gedaan met filerijden naar de kust", lacht Jan. We hebben al ons eigen strand en straks ook nog ons eigen prachtig zwembad. We fietsen langs de Leie naar het zwembad en genieten in eigen stad van een dag waterplezier."





Anita ziet de bouw van het bad snel veranderen. "Ik spoor per trein naar mijn werk en zie het zwembad elke week veranderen."





Reindert Lesage en Fien Debuyck uit Gullegem wachten niet op de komst van een nieuw zwembad in Wevelgem. "Eindelijk krijgen we een subtropisch bad in de regio. Vroeger trokken we naar Gent of Brugge, maar straks kan het in Kortrijk. En de prijs? Die valt goed mee", vindt het koppel.





Omvang

Commercieel directeur Bernard Van Zeebroek is erg tevreden. "Het weer was ons gunstig gezind, maar met meer dan duizend bezoekers is deze Open Wervendag meer dan geslaagd. Je merkt dat de bouw van het nieuwe bad leeft in de regio. Iedereen wil hier komen zwemmen. Nu de bezoekers werkelijk in het bad stonden, schrokken ze van de omvang. Er werden ook veel vragen gesteld over de beweegbare bodems."





Volgens Van Zeebroek zitten de werken op schema. "Nog voor het bouwverlof zal het bad wind- en waterdicht. Dan kunnen we een gedetailleerde planning opmaken en inschatten of het haalbaar wordt om nog dit jaar te openen."





Met de bouw van het zwembadcomplex is een investering van 33,2 miljoen euro gemoeid. Het bad krijgt vijf glijbanen, een olympisch 50 meter topsportbad, de langste (160 meter) wildwaterbaan van het land, kinderbaden en een buitenbad.