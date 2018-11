"Huidig kanaal wordt zo waterpark" STAD KORTRIJK STEUNT NIEUW RINGTRACÉ PETER LANSSENS

15 november 2018

02u25 1 Kortrijk De stad Kortrijk schaart zich achter het ringtracé voor de vernieuwing van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Zo kan de huidige flessenhals in Kortrijk omgevormd worden tot een waterpark.

Het ringtracé omvat een nieuwe kanaalverbinding voor schepen tot 3.000 ton, vanaf de Visserskaai in Kortrijk tot de Leie op de grens van Kortrijk, Kuurne en Harelbeke. "De Vlaamse Waterweg bevroeg inwoners. Honderden mensen schuiven zelf het ringtracé naar voren", zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). "Interessant omdat je zo én de ring rond Kortrijk vernieuwt én een volwaardige waterweg krijgt." Het meest ideale is de R8 in een tunnel onder het nieuwe kanaal en de Leie laten lopen. "Om zo harde barrières te vermijden, die buurten opdelen", vervolgt Van Quickenborne. "En zo krijg je geen lelijk nieuw R8-viaduct over het kanaal en de Leie, met nog meer fijn stof."





Watertuin voor wijken

Van Quickenborne verwijst verder naar het huidige kanaal in Kortrijk, waar je een flessenhals hebt ter hoogte van de Abdijkaai. "Als er voor het ringtracé gekozen wordt, ontstaat er daar een opportuniteit. Het kan er een langgerekt waterpark met zwemzone worden. Het oude kanaal wordt dus een watertuin voor de wijken Sint-Jan en De Venning in Kortrijk. Deze buurten krijgen zo een opwaardering." De Vlaanderenkaai wordt een woonerf. En het huidig beschermd openluchtzwembad in de Abdijkaai wordt in dat verhaal behouden, maar krijgt eventueel een andere functie, afhankelijk van het aantal zwemmers in de zomer. Team Burgemeester becijferde al de aanleg van het waterpark met zwemzone. Kostprijs: 2,2 miljoen euro.





Er is wel commotie. Gisteren raakte in deze krant bekend dat het ringtracé een natuurgebied tussen de N43 en een oude Leiearm dreigt te doorklieven, waar beschermde eikelmuizen en Spaanse Vlag nachtvlinders leven. "Het is te vroeg om te zeggen of en hoeveel impact er zal zijn", zegt Van Quickenborne.





29 thema's

"Dat wordt onderzocht. Er worden 29 thema's tegen het licht gehouden, zoals ook erfgoed, aantal onteigeningen en mobiliteit. Het is een complexe en moeilijke oefening, waar de Vlaamse Waterweg en de Vlaamse regering samen met de betrokken steden en gemeenten het laatste woord hebben. We wachten nu de analyse van de drie varianten af", aldus Van Quickenborne.





Verbreden flessenhals

Het rechtdoortracé, het verbreden van de flessenhals met drie beschermde sluizen in Kortrijk, lijkt onmogelijk. Ook het bypasstracé achter De Venning ligt niet goed, omdat je zo stadsgroen Venning treft. Het lijkt het ringtracé te worden, met werken die ten vroegste in 2022 starten. Prijs: 400 miljoen tot 1 miljard euro. Info: www.kanaalbossuitkortrijk.be.