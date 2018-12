“Hij droomt al van de Olympische Spelen” Familie viert gouden hockeyspeler Arthur (21) Peter Lanssens

17 december 2018

18u20 4 Kortrijk WK-goud voor de Red Lions en dus ook goud voor Kortrijkzaan Arthur De Sloover (21). Zijn trotse familie vierde zondagavond. “Arthur droomt al van de Olympische Spelen, in Tokio in 2020. Ik heb in mijn binnenste altijd geweten dat hij tot grootse dingen in staat is”, zegt mama Nathalie.

Jongste Red Lion Arthur De Sloover, zoon van boekhouder Nathalie Gerniers (51) en parketlegger Christophe De Sloover (50), was bijna de pineut op de finale tegen Nederland in het Indiase Bhubaneswar toen zijn goal tijdens de shoot-outs door een voetfout afgekeurd werd. Het maakte uiteindelijk gelukkig geen verschil. De hockeymannen zijn voor het eerst wereldkampioen. Arthur speelt hockey sinds hij 4 jaar is en ontpopte zich tot een klasbak in de koninklijke club Saint-Georges, in Parc Saint-Georges in de Doorniksewijk. “Het zit in ons bloed”, zegt zijn mama. “Zijn opa, mijn broer, mijn man, mijn dochter, ikzelf: we spelen àllemaal hockey. Zijn nichtje Alix Gerniers won recent zelfs een Gouden Stick als beste hockeyspeler van het land, voor het seizoen 2017-2018.”

Zijn papa was net 50 jaar op zondag. Het was zijn mooiste verjaardag ooit. Er zijn traantjes gevloeid en we vlogen elkaar in de armen” Nathalie Gerniers

Gsm op ontploffen

Zijn mama ziet het al lang, dat Arthur iets speciaal in zich heeft. “Hij is centrale verdediger. Zijn spelinzicht is ongelooflijk, terwijl hij ook technisch uitblinkt. En hij heeft zijn fysiek mee. Hij is niet te groot, niet te klein en heeft een sterk lichaam. Zijn explosiviteit was vroeger een zwak punt, maar hij werkte keihard om dat punt bij te schaven. Arthur was verder enorm ontvlambaar op het veld, als kind. Hij leerde om steeds beheerst te blijven en is nu een hele rustige jongen. Ik trok zondagavond pas na de WK-finale naar club Saint-Georges, want ik was te nerveus tijdens de wedstrijd. We ontkurkten er met familie en vrienden champagne en bouwden een feestje. Niet tot diep in de nacht, want we moesten werken vandaag (maandag 17 december). Al kwam dat er niet echt van (lacht). Het moet allemaal nog een beetje tot ons doordringen. Mijn gsm staat op ontploffen. Zijn papa was trouwens net 50 jaar zondag. Het was zijn mooiste verjaardag ooit. Er zijn traantjes gevloeid en we vlogen elkaar in de armen in Saint-Georges.”

Studies voltooien

Arthur wil ooit bij dé Nederlandse topclub HC Bloemendaal spelen. Zijn mama hoopt verder dat hij zijn studies Toegepaste Economische Wetenschappen afwerkt in UAntwerpen. “Hij ging door de WK-voorbereiding toch enkele maanden niet naar school. Het is de eerste keer dat het zo ‘erg’ was”, zegt Nathalie. “Arthur zal door zelfstudie alsnog enkele examens afleggen in januari, de andere volgen in juni. Die studies zijn echt belangrijk. Wie voetballer is, is zeker binnen na zo’n WK-winst. Bij hockeyspelers is dat niet zo. Op hoog niveau spelen? Dat moet lukken tot hij 30 jaar is. Arthur speelt nu bij Koninklijke Beerschot. Ik hoop trouwens dat de Red Lions alsnog de ploeg van het jaar 2018 worden in België. En dat hockey als sport eindelijk de aandacht krijgt die het verdient”, aldus Nathalie Gerniers. Arthur is samen met Emma Verstraete (21), studente kinesitherapie in de KU Leuven.