"Het zwaarste, maar ook het leukste ooit" VOORMALIG MISS BELGIË-FINALISTE IN EXPEDITIE ROBINSON

22 augustus 2018

02u43 0 Kortrijk Voormalig Miss België-finaliste Chloé Evangelista (29) uit Kortrijk is in september te zien in Expeditie Robinson. "Ik heb hier ook dagen dat ik geen make-up aanbreng en gewoon iets comfortabels aantrek, hoor." Dat honger lijden, dat was dan weer iets anders.







Bij Expeditie Robinson moeten deelnemers zien te overleven op een onbewoond eiland, zonder comfort en zonder eten. Intussen moeten ze ook fysieke proeven afleggen. Goed overeenkomen met de andere deelnemers is ook belangrijk, om hun kansen te vergroten langer in het programma te blijven. Een topvakantie lijkt het misschien niet meteen, maar de vrijgezelle Chloé droomde er stiekem al jaren van om ooit zélf eens deel te kunnen nemen.





"Ik ben immens competitief. Als ik een gezelschapsspel niet kan winnen, dan word ik al zot", vertelt ze. "Die proeven lijken me bovendien ook echt iets voor mij. En zo eens ontsnappen uit die hectische wereld, waarin die gsm altijd binnen handbereik is en je altijd bereikbaar moét zijn, dat sprak me geweldig aan."





Chloé deed in 2009 mee aan de Miss België-verkiezing, en eindigde bij de laatste 10 kandidates. Een voormalige Miss België-deelneemster die het op een onbewoond eiland moet stellen zonder enig comfort, het zou een mens misschien zijn hart al wat doen vasthouden. "Ik begrijp dat ik misschien een atypische Robinson-kandidaat ben op dat vlak. Maar ik heb tegelijk ook wel enkele stoere jongenstrekken. Ik heb hier ook dagen dat ik geen make-up aanbreng en gewoon iets comfortabels aantrek, hoor. Dat ik er niet elke dag stralend kon uitzien, dat was eerlijk gezegd het minste van mijn zorgen. Natuurlijk heb ik keihard genoten van die eerste douche en de eerste keer weer tandenpoetsen en haren kammen, maar ik kan niet zeggen dat ik die dingen echt hard gemist heb."





"Hou van eten"

Dat honger lijden was dan weer een ander paar mouwen. "Wie denkt dat het opgezet spel is, en de kandidaten gewoon eten krijgen als de camera's niet draaien, kan haast niet fouter zijn. Soms krijg je maar een lepeltje rijst om de twee dagen te eten. Het is eigenlijk pas daar dat ik beseft heb hoe veel ik eigenlijk eet. Mijn vrienden vragen me geregeld 'waar ik dat toch allemaal blijf steken'. Ik hou van eten, en het moet niet allemaal van het gezondste zijn. Een pizza of hamburger en een vettige friet nu en dan, gaat er ook met gemak in."





Het was afzien. "Eigenlijk voel je je elke dag zoals je je voelt op een hele slechte dag, maar dan ook nog eens met honger erbij, en dat dagen en weken aan een stuk." Maar toch wil Chloé zo weer terug. "Toen ze mij dat op het eiland zelf vroegen, zei ik meteen 'nooit van mijn leven', maar nu ik er achteraf op terugblik, wil ik me-teen terug. Het is het zwaarste dat ik ooit gedaan heb, maar tegelijk ook het leukste. Het was echt een prachtig eiland, het was alleen geen vijfsterrenhotel waar we in verbleven."