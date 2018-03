"Helemaal klaar voor Mount Everest" ONDERNEMER BEKLOM ZES HOOGSTE BERGEN, IN VOORJAAR VOLGT SLUITSTUK PETER LANSSENS EN JOYCE MESDAG

02 maart 2018

02u50 0 Kortrijk Ondernemer Koen Wittevrongel (53) uit Spiere bedwong de voorbije vijf jaar zes van de zeven hoogste bergtoppen op elk continent. Indien hij in het voorjaar ook de Mount Everest trotseert, wordt hij de zevende Belg die de Seven Summits met succes beklom.

Koen Wittevrongel was pas 22 jaar, toen hij de Bishorn in de Zwitserse Alpen bedwong. Het was zijn eerste berg hoger dan 4.000 meter. "Vraag me niet waarom, maar ik ben er altijd door gepassioneerd geweest", zegt de zaakvoerder van TPM in Spiere, een bedrijf gespecialiseerd in winkel-, bureel- en particuliere wooninrichting. Het bleek het begin van een nog veel groter avontuur. "Toen ik in 2011 tijdens een expeditie de ijskap in Groenland overstak, raakte ik in onze tent aan de praat met een Nieuw-Zeelander, die in Zuid-Afrika woont en de Seven Summits bezocht. Zo ontstond de uitdaging", zegt Koen. Hij ging op zoek naar teams en fondsen.





Gevaren

Het startschot was in juli 2012 met de Elbroes, een stratovulkaan in de Grote Kaukasus in Rusland, met 5.642 meter de hoogste berg van Europa. "Die berg was vooral logistiek een groot probleem, want de Russische organisatie schoot tekort", zegt Koen.





"De grootste gevaren? Ik ben steeds op mijn hoede voor topkoorts, waarbij de drang om boven te komen het wint van het vermogen om rationeel te denken. Dan worden er dodelijke fouten gemaakt. Zo moet je als het weer omslaat, en je je tijdschema niet meer kan volgen, altijd terugkeren naar je basiskamp, al ben je vlakbij de top. Ook hoogteziekte (door onvoldoende aanpassing aan de lage zuurstofdruk op grote hoogte, nvdr.) kan slecht aflopen, maar ik bleef er tot nu toe van gespaard. Erg belangrijk is dat je vooraf ter plaatse voldoende tijd neemt om je aan te passen aan de extreme hoogte. Een goeie fysiek is eveneens cruciaal. Ik sport daarom zes dagen op zeven, om fit te blijven. Dat gaat van fietsen en mountainbiken tot wandelen en lopen. Het houdt me ook jong en scherp. Ik onderhoud mijn techniek door te klimmen in Blueberry Hill in Kortrijk."





Rotsbeklimming

In februari 2013 volgde de Kilimanjaro in Tanzania, met 5.895 meter de hoogste van Afrika. De derde, in november 2013, was de Carstenszpyramide in de Indonesische provincie Papoea, met 4.884 meter de hoogste berg van Oceanië.





"Een speciale omdat het de enige zuivere rotsbeklimming was", vertelt Koen. "Ook de trektocht na de beklimming, terug naar de wereld, was uniek en ging onder meer dwars door de bijna ondoordringbare jungle. Ik doe het niet enkel om skills zoals doorzettingsvermogen en teamspirit te trainen. Het is ook boeiend om met lokale culturen in contact te komen."





De vierde, in januari 2015, was de Vinsonberg, met 4.892 meter de hoogste op Antarctica. "Vanuit Chili werden we met een Russisch vrachtvliegtuig Iljoesjin ingevlogen. Het was de duurste beklimming, omdat Antarctica onbewoond en extreem onherbergzaam is", zegt Koen. De Denali in Alaska, met 6.190 meter de hoogste van Noord-Amerika, was in mei 2016 de lastigste en zwaarste. "De koudste ook, met temperaturen tot min 50 graden en een risico op vrieswonden", legt Koen uit. "Zo zaten we er door een storm een dag of drie vast in onze tent. En er zijn geen dragers, je doet daar alles zelf." De zesde, in februari 2017, was de Aconcagua in Argentinië, met 6.962 meter de hoogste van Zuid-Amerika. "Daar herinner ik me de Canaletta, vlak onder de top. Een soort gruis, waarin ik bij elke stap telkens een halve stap terug naar beneden gleed. Slopend voor veel klimmers."





Tibet

In april en mei is de laatste en met 8.848 meter de hoogste aan de beurt, de Mount Everest. "Ik beklim vanuit Tibet de noord-oostgraat, ook wel de Mallory-route genoemd. Technisch, met drie rotspassages. Maar veiliger, want wie de Nepalese zijde kiest, moet de onberekenbare Khumbu-gletsjer nemen. Ik heb geluk dat ik nog nooit tegenslagen kende. Hopelijk blijft dat ook op de Mount Everest zo. Ik ben 500 procent voorbereid. Zo heb ik ook altijd een eigen satelliettelefoon en gps mee."





Wie zijn verhaal wil horen, is vanavond om 19.30 uur welkom in museum Texture. De opbrengst, er zijn 150 plaatsen, gaat naar Kom op tegen Kanker. De toegang is 5 euro. Tickets: www.unitedforlife.be.