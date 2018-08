"Heb me door die tegenslag 'geramd'" SHAUN BRENGT EIGEN WIJN OP DE MARKT NA GEVECHT TEGEN LEUKEMIE JOYCE MESDAG

08 augustus 2018

02u38 0 Kortrijk Shaun Crombé (29) uit Zwevegem brengt zijn eigen wijn op de markt. Die wijn vormt het sluitstuk van zijn gevecht tegen leukemie. Shaun werkte samen met de Zuid-Afrikaanse wijnboeren waar hij jaren gewerkt heeft, voor hij zwaar ziek werd.

Shaun kreeg het wijnbouwen, als zoon van de uitbaters van Crombé Wijnen in Kortrijk, met de paplepel mee. "Vanaf mijn veertiende ging ik op stage bij buitenlandse wijnboeren in Frankrijk", zegt hij. "In de eerste plaats om mijn Frans wat bij te schaven, maar ondertussen leerde ik ook de kneepjes van het vak. Ik beleefde er de tijd van mijn leven." Op zijn 20ste trok Shaun - in een rebelse periode - naar Stellenbosch, de wijnstad bij uitstek van Zuid-Afrika. "Ik heb er vier jaar gewerkt bij verschillende wijnboeren. Ik kreeg kost en inwoon en de kans om met een deel van hun druiven en met hun installaties mijn eigen wijn te maken. In Zuid-Afrika moet je je wat opwerken, voor je er je plaats kunt opeisen in de wijnsector. Ik was daar eerlijk gezegd goed mee bezig."





Tot Shauns lichaam niet meer mee leek te willen en hij terugkeerde naar België. "Na enkele onderzoeken kreeg ik te horen dat ik leukemie had. Ik, die nooit had gerookt en altijd intensief had gesport. Amper 23 jaar en er was zeventig procent kans dat ik dit niet zou overleven."





De vechtersmentaliteit van Shaun nam het over. "Kanker was voor mij een wedstrijd die ik moest winnen. Ik heb me door een hele reeks chemo en bestralingen gewerkt. Het was zwaar, ik lag onder andere twee weken op intensieve zorgen, maar ik spartelde er door. Tijdens mijn behandeling ben ik zoveel mogelijk blijven sporten. Zodra het kon, liep ik wekelijks weer twintig kilometer. Net toen ik er na een jaar bijna door was, ben ik hervallen. Ik moest die hele lijdensweg, inclusief een ingrijpende beenmergtransplantatie, opnieuw ondergaan. Ik had echter de moed niet meer en ben toen zwaar 'gecrasht'."





Ram

Na die behandeling is Shaun nooit meer dezelfde geweest. "Ook al was de leukemie weg, ik bleef overal pijn hebben en de zware medicijnen hadden onherstelbare schade aangericht in mijn lichaam. Je zou denken dat ik blij was dat ik van die leukemie af was, maar ik was depressief."





Hij moest iets doen om uit die mentale put te raken. "Ik ben vorige zomer naar Zuid-Afrika teruggekeerd om er de boeren op te zoeken bij wie ik zoveel jaren op het veld had gestaan. Dankzij hen kon ik weer mijn eigen wijn maken, die ik net voor de zomer liet overkomen in een container. Ik doopte de wijn 'Ram'. Een verwijzing naar mijn sterrenbeeld enerzijds, maar ook naar het feit dat ik me echt door mijn tegenslag 'geramd' heb. Ik had het liefst van al wijn verkocht waarvan ik zelf de druiven had geplukt, maar fysiek ben ik daar niet meer toe in staat. Ik ben echter blij met wat ik wel nog kan." De wijn is te koop bij Wijnen Crombé in Kortrijk.