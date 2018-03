"Haat-liefdeverhouding met Kortrijk" STAD EERT SCHRIJVER HUGO CLAUS MET LUISTERWANDELING PETER LANSSENS

19 maart 2018

02u34 1 Kortrijk De stad Kortrijk brengt met een luisterwandeling hulde aan Hugo Claus. Het is vandaag precies tien jaar geleden dat de schrijver-kunstenaar op 78-jarige leeftijd overleed. Claus bracht een groot deel van zijn kindertijd door in Kortrijk.

Het is 35 jaar geleden dat 'Het Verdriet van België' uitkwam. In zijn meest illustere roman toont Claus zijn afkeer voor de Kortrijkse bourgeoisie. Dat de schrijver later tot twee keer toe het ereburgerschap van Kortrijk heeft geweigerd, toont dat ook aan. Toch had Claus ook sympathie voor Kortrijk, vooral voor de volksmens. "Hugo Claus had een haat-liefdeverhouding met Kortrijk", zegt stedelijk directeur mens en samenleving Nils Vanantwerpen.





Marathongesprek

Omdat de liefde het meestal wint, sloegen de stad Kortrijk en De Buren, het Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat, de handen in elkaar voor een Kortrijkse audiowandeling rond de roman 'Het Verdriet van België'. Het uitwerken van die luisterwandeling heeft een half jaar geduurd en twintigduizend euro gekost.





Het resultaat werd gisteren voorgesteld in de artistieke werkplaats Budafabriek, in aanwezigheid van onder andere Cees Nooteboom. De Nederlandse schrijver liep in 1983 samen met Claus en wijlen radiomaker Bob De Groof twee dagen door het decor van 'Het Verdriet van België' in Kortrijk. Dat marathongesprek vormt nu de basis van de audiowandeling.





Sint-Amandscollege

Er zijn twee routes met start aan de dienst Toerisme in Kortrijk 1302 in het Begijnhofpark. De wandeling schetst een interessant beeld van Kortrijk. "Je kunt namelijk drie tijdsfragmenten vergelijken", zegt Vanantwerpen. "De roman toont Kortrijk tussen 1939 en 1947, Claus vertelt over het Kortrijk van 1983 en je ziet het Kortrijk van nu. Zo doet de wandeling het Sint-Amandscollege (het huidige Guldensporencollege Kaai, nvdr.) aan, waar Hugo Claus middelbaar onderwijs heeft gevolgd. Claus vertelt er over zijn favoriete leraar, die hem een injectie van zelfvertrouwen gaf. Het college is voor veel fans van Hugo Claus een iconische plaats."





Haltes

De wandeling doet verder ook het ouderlijk huis van Hugo Claus op de hoek van de Oudenaardsesteenweg en Deken Degryselaan aan en de volkse buurt in en rond de Sint-Antoniusstraat, wat ook aan bod komt in Het Verdriet van België. Radiomakers Eva Moeraert en Manon Huysman bewerkten het marathongesprek uit 1983 tot een luisterwandeling, in samenwerking met het Hugo Clauscentrum van de Universiteit Antwerpen. Acteur Wim Opbrouck leest bij elke halte fragmenten uit Het Verdriet van België voor, terwijl radiopresentatrice Jessie De Caluwe de luisteraar op weg helpt.





Meer info op www.toerismekortrijk.be/hugoclauswandeling.