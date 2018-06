"Grote Markt moet ook na 23 uur bruisen" 14 juni 2018

N-VA strikt twee bekende Overleienaars voor de gemeenteraadsverkiezingen. Shary Vancauwenberghe (28) - die voor Jobfixers werkt, vrijwilliger is in de vzw Feest in Kortrijk (FIK) en een bekend gezicht is in het verenigings- en uitgaansleven - wil dat de Grote Markt meer bruist. "Het zou leuk zijn mocht je er 's ochtends om 7 uur al een koffie kunnen drinken of iedere dag 's avonds na 23 uur nog een pint kunnen pakken. Ik ben er zeker van dat we met frisse voorstellen commerciële kansen kunnen creëren waar ondernemers op zullen springen", zegt Shary Vancauwenberghe. Ook Kathleen Dhaenens (44) van bakkerij Delaere op Overleie krijgt een plaats op de lijst.





Zij wil een gerichte uitbreiding van het aantal shop & go-parkeerplaatsen (gratis maximum 30 minuten parkeren, sensoren gaan na, nvdr.) aan handelszaken, extra fietsparkings en een nog beter uitgewerkte aanpak tegen winkelleegstand. Shary Vancauwenberghe en Kathleen Dhaenens vormen samen met Trui Steenhoudt een trio om Overleie op de lijst van N-VA te vertegenwoordigen.





Ze pleiten er voor om de volgende legislatuur van het Astridpark weer een plek vol beleving te maken. "We denken aan een looppiste, een petanqueveld, een veld om te kubben en een concessie voor een horeca-uitbating zoals recent op het Plein werd uitgewerkt", zeggen de drie dames.





(LPS)