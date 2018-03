(Groot)ouders kruipen in de huid van leerkrachten 06 maart 2018

Het multimediaal communicatieplatform Klasse motiveerde met 'Vrijdag Magdag' scholen om een dag te experimenteren. De gemeentelijke basisschool in Wevelgem greep die kans met beide armen, in de afdeling Kweekstraat.

De school vond 28 ouders en grootouders bereid om gisteren het roer een dagje over te nemen. Dat leverde leuke en boeiende taferelen op. Zo was er een oma die yoga gaf, terwijl twee papa's met hun vrachtwagens kwamen om het gevaar van de dode hoek aan de oudste leerlingen toe te lichten. En er viel nog meer te beleven.





Zoals twee mama's die de kinderen leerden spreken met ondersteuning van gebaren, een papa die een les over elektriciteit kwam geven, een mama die kwam zingen met de kinderen en een oma die choco kwam maken.





Wat de leerkrachten ondertussen deden?





De ouders en grootouders met koffie en soep verwennen en in de leraarskamer brainstormen over het komende schoolfeest.





Universiteit

Ook de universiteit Kulak in Kortrijk deed trouwens mee aan 'Vrijdag Magdag'. Door in samenspraak met technologiereus Barco leerkrachten uit het secundair met de nieuwste onderwijstechnologieën te laten experimenteren.





Leerlingen uit het lager konden dan weer een reken- en leesgame spelen in de universiteit Kulak.





