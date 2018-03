"Gezwans in een mooie verpakking" GESMAN BLAAST 20 KAARSJES UIT MET NIEUWE PLAAT JOYCE MESDAG

09 maart 2018

02u37 1 Kortrijk De Kortrijkse band Gesman pakt vrijdag uit met de nieuwe plaat 'Olput Blues'. Tien jaar na hun radio-hit 'Puree' en 7 jaar na hun laatste cd is Gesman weer helemaal terug om met hun West-Vlaams 'gezwans in een mooie verpakking' podia onveilig te maken. "Dat hoeft geen AB of Vooruit te zijn, we jeunen ons even goed op het podium van een charmant OC'tje", zegt frontman Steven 'Stevie' Vervaecke.

Gesman startte precies 20 jaar geleden, als een 'uit de hand gelopen klucht'.





"Ik had wat nummers in het West-Vlaams geschreven, niet om daar echt mee op te gaan treden, maar eerder met de bedoeling wat plezier te maken onder vrienden en kennissen", legt Steven Vervaecke uit. "Maar het is eigenlijk vrij snel geëscaleerd, en voor we het goed en wel beseften stonden we op de planken als 'Gesman'."





Grote podia

In 2004 kwam de plaat 'Slich Van 't Eten' uit, in 2007 'Omplof!' en in 2010 'Salonrebel'. Gesman was even bekend in heel Vlaanderen dankzij het nummer Puree, dat door onder meer Radio 2 en Studio Brussel werd opgepikt, en dat doorstootte naar de nummer 1 in de 'Puur Belgisch'-lijst van tv-zender JIM. "We hebben toen inderdaad best wel wat zendtijd in kunnen palmen', zegt Stevie. "Het heeft ons enkele mooie optredens opgeleverd in onder meer de AB in Brussel, de Vooruit en de Handelsbeurs in Gent, op Dranouter aan Zee, de Gentse Feesten en de Paulusfeesten. Het was een hele leuke periode. Alleen: voor ons hoefde dat niet per se, die grote podia. We zijn nooit de meest ambitieuze band geweest, voor ons stond 'fun' altijd centraal. Als ik eerlijk ben, we 'jeunden' ons even hard op de planken in van een gezellig cafétje of een charmant klein ontmoetingscentrum."





Pauze

Een vijftal jaar geleden nam Gesman even een pauze. "We speelden intussen al een hele tijd samen, en het enthousiasme was een beetje weg, merkten we. Uitgesproken hebben we dat destijds niet echt, maar ik denk niet dat er toen iemand van ons van uitging dat dit niet het einde was van Gesman." Maar dat was buiten enthousiaste fans gerekend. "Ik kreeg steeds vaker de vraag wanneer we nog eens 'iets' zouden doen met Gesman. De goesting keerde al snel terug."





Optreden De Kreun

Met enkele bandleden van toen én twee jonge knapen, Harry - zoon van 'Ugly Papa' Dick Descamps- en Kristof Lazou, het brein achter kNIGHTS, kwam er toch nog een vervolgverhaal.





"Wat leuk is aan die twee jonge kerels erbij, is dat ze zorgen voor een frisse wind." Steven schreef samen met Harry 'Mankepwot', nu al af en toe te horen op Radio 1, en nog 9 andere nummers die vrijdag gebracht worden in de Kreun bij de voorstelling van de vierde Gesmanplaat 'Olput Blues'. Voor wie even denkt dat de titel toch wel verfijnd Engels klinkt: olput staat wel degelijk voor beerput.





Spacecowboymuziek

"Eigenlijk brengen we 'gezwans in een mooie verpakking'", zo omschrijft Steven wat het nu eigenlijk is dat ze brengen met Gesman. "We noemen het zelf spacecowboymuziek. Het is een mix van americana, indierock, blues en psychedelic." Wat de plaat een succes zou maken voor Steven zelf? "Als we dankzij die plaat opnieuw op toffe plekken kunnen spelen, en ons kunnen amuseren onderweg."