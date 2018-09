"Gezond biertje Quinoux wordt hype" 05 september 2018

"Een glutenarm en biologisch biertje dat zeer makkelijk binnengaat", zo omschrijft voedingsdeskundige Amandine De Paepe de Quinoux, die in het bijzijn van burgemeester Vincent Van Quickenborne werd voorgesteld in de Belgian Brew Factory in Heule. Samen met CCO Nicolas Verscheren en de broers Boxy sleutelde ze een jaar aan het recept. "Het bier op basis van het graan quinoa moet de komende jaren de nieuwe hype worden aan de zomerbars. Ik vergelijk het graag met Corona maar dan in een gezondere versie", aldus De Paepe. Quinoux viel eerder dit jaar al in de prijzen op het 'Concours international de Lyon'. In de categorie blond bier van hoge gisting kreeg het de zilveren medaille als beloning. Het bier met 4,5 procent alcoholpercentage is te koop in Bioplanet en in Delhaize.





(MPM)