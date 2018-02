"Geweld in uitgaansbuurt moet stoppen" DRIE VRIENDEN NEERGESTOKEN NA BANALE DISCUSSIE OP CAFÉ HANS VERBEKE

05 februari 2018

02u26 0 Kortrijk Tientallen messteken en een geperforeerde long. Dat is het resultaat van een avondje uit voor drie vrienden. De twintigers werden in 't Straatje aangevallen door vreemdelingen. "We hadden een discussie over iets banaals", zegt een van de slachtoffers. "Maar dat beslecht je toch niet met een mes?"

Twee jongemannen van 25 en 26 jaar uit Zwevegem gingen zaterdagnacht met een vriend van 22 jaar uit Deerlijk een glas drinken in de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk. "Vraag me niet meer in welk café we waren, want door de klappen tegen mijn hoofd weet ik dat niet meer", zegt een van de slachtoffers. Hij probeerde gisteren van het voorval te bekomen bij zijn vader in Kortrijk. "Een groepje vreemdelingen, mensen uit het Oostblok denk ik, begon plots met ons te discussiëren. Over iets banaals, ik weet zelfs niet meer wat de aanleiding was. We besloten niet te provoceren, maar toen mijn twee vrienden even later naar buiten gingen om een sigaret te roken, zag ik dat het groepje hen achterna ging. Ik rook al onraad en dus ging ik ook naar buiten. Nauwelijks had ik de deur van het café dichtgedaan of ik zag hoe een van mijn vrienden werd aangevallen door iemand uit het groepje. Die had een mes bij en haalde uit. Zonder na te denken liep ik er naar toe."





Messteken

De vrienden probeerden elkaar te beschermen, maar dat draaide verkeerd uit. "Ik kreeg zes messteken in de rug, één daarvan zeven centimeter diep", vertelt de man. "Gelukkig werden er geen vitale organen geraakt. Mijn vriend die eerst aangevallen werd, incasseerde zeven messteken. Daardoor ligt hij nu met een geperforeerde long op de afdeling intensieve zorgen. Mijn andere vriend werd zeven keer gestoken. Daarnaast kregen we allemaal ook klappen."





De daders sloegen daarna op de vlucht.





Jeugdbende

N.V., het 25-jarige slachtoffer, begrijpt er niets van. "Een discussie kan eens gebeuren, maar is het normaal dat je zoiets beslecht met een mes? Nee, toch? En waarom heeft iemand in godsnaam een mes bij zich in de uitgaansbuurt?"





"In jullie krant stond vrijdag een artikel over een vrouw uit Dentergem die in het gezicht was geslagen door de leider van een jeugdbende die mensen lastig viel in de stationsbuurt. Blijkbaar wilde die moeder met eigen ogen zien of de verhalen die haar zoon haar verteld had over de jeugdbende wel klopten. Het is haar slecht bekomen", pikt de vader van V. in. "Bovendien is het niet de eerste keer dat er geweld wordt gebruikt aan het station. Als maatschappij kunnen we zoiets niet dulden. Dit moet stoppen", vindt de man, die ondertussen al contact heeft gehad met burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Die betuigde zijn medeleven met de getroffen families en beloofde zich vandaag bij politie en parket te zullen informeren over de steekpartij. Hij zegt dat dergelijk geweld niet getolereerd kan worden en dat er alles aan gedaan wordt om de daders te vatten. Volgens Van Quickenborne zijn de daders duidelijk te zien op de beelden van de bewakingscamera's in de buurt en is de kans dan ook groot dat de zaak snel opgehelderd zal worden. De burgemeester betwist wel dat er toenemend geweld is in de buurt. Hij omschrijft de steekpartij als een geïsoleerd incident.