"Gemeente zal stapsgewijs veranderen" 13 PROJECTEN ZULLEN STRAATBEELD NIEUWE LOOK GEVEN JOYCE MESDAG

26 februari 2018

02u30 1 Kortrijk Op een infomarkt in het OC kregen vierhonderd inwoners uitleg over de dertien projecten die gepland staan in Marke. "De gemeente zal stapsgewijs veranderen", zegt burgemeester Van Quickenborne. "Er liggen zoveel projecten op de plank dat het een ideaal moment leek om ze aan de burger voor te stellen."

Veiliger schoolomgeving Kalvariestraat

De Kalvariestraat is het eerst aan de beurt. Die wordt nog dit voorjaar aangepakt, voornamelijk om de schoolomgeving veiliger te maken. "Automobilisten houden zich niet aan de snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur", zegt Carl Dewaele van stad Kortrijk. "We gaan twee plateaus aanleggen: één op het kruispunt van het Markebekepad en één op het kruispunt van de Pieter Casierstraat en de Dokter Vannestestraat. Tussen die twee plateaus komen fietssuggestiestroken."





Heraanleg Overzetweg





Een andere inspanning voor de zwakke weggebruiker staat op de agenda voor eind dit jaar. In 2020 start de bouw van de Leiebrug, die Marke en Bissegem met elkaar zal verbinden. "De Overzetweg, die naar die brug leidt, wordt heraangelegd vanaf eind dit jaar tot de zomer van 2019", weet Dewaele. "De weg wordt smaller gemaakt en er komen twee gescheiden fietspaden."





Nieuwe tuin voor OC





Er werden ook enkele groene projecten voorgesteld. Zo wordt de omgeving van het ontmoetingscentrum volgend jaar onder handen genomen. Het landschapsbeeld van de grote, hellende weide met taluds en poelen, wordt versterkt. Haagkanten zullen bijvoorbeeld die hoogteverschillen en poelen benadrukken en de omliggende woningen wordt zoveel mogelijk afgeschermd van het park door brede houtkanten.





Uitbreiding Preshoekbos





De komende jaren wil de stad het Preshoekbos ook verder uitbreiden. Nu is het 158 hectare groot, maar de stad streeft naar 240 hectare. "De visvijver vormt door erosie een bedreiging voor het fietspad", legt Theo Vits van het Agentschap Natuur en Bos uit. "De vijver verhuist daarom naar het voetbalveld vlakbij. Op de plaats waar de vijver nu ligt, zal enkel nog een kleine, natuurlijke vijver blijven."





Er wordt nog voor eind dit jaar ook een natuurlooppiste van vijf kilometer aangelegd. "En we onderzoeken de optie om de tunnel tussen de groene gebieden in Marke en Lauwe in twee te splitsen, zodat het ene deel een groene ecotunnel kan worden voor dieren, op hun weg tussen de twee groene gebieden."





Andere projecten





Er kwamen nog negen andere projecten aan bod, waaronder het project van Wonen Regio Kortrijk in de Kloosterstraat. Daar komt een woonerf met veertien sociale assistentiewoningen en zes garages. Ook de heraanleg van de N43, de komst van de nieuwe Leiebrug en de kmo-zone in de Torkonjestraat waren projecten die nog even opgefrist werden. "Ik woon vlakbij de Torkonjestraat", zegt Jean-Claude Verhamme. "Onze buurt heeft nu al af te rekenen met een hoge verkeersdruk en we vrezen dat die kmo-zone de problemen alleen maar zal verergeren. Maar ik best wel wat onder de indruk van het aantal projecten dat op ons af komt in Marke."