“Geen sprake van racisme, we steunen discriminatie-toets op huurmarkt” Gedurfde aanpak van nieuw stadsbestuur schrikt immokantoren niet af Peter Lanssens

19 december 2018

18u38 2 Kortrijk Het nieuwe stadsbestuur wil met een discriminatie-toets op de huurmarkt nagaan of afkomst een rol speelt bij immokantoren. Cru uitgelegd: of pakweg Koen meer kansen krijgt dan Mohammed. Zijn de Kortrijkse immokantoren racistisch? “Zeker niet, we steunen het onderzoek”, klinkt het.

Team Burgemeester, sp.a en N-VA slaan met de discriminatie-toets op de huurmarkt eensgezind de handen in elkaar. “Omdat we toch af en toe meldingen ontvangen over mensen die minder kansen zouden krijgen op de huurmarkt”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “Niet enkel afkomst speelt hierin een rol. Er kan ook gediscrimineerd worden op het vlak van leeftijd en vooral op het vlak van inkomen.

Labels voor immokantoren

Hoe werkt het project, dat schepen van Gelijke Kansen Philippe De Coene (sp.a) vanaf 2019 uitrolt? Er komt een overleg met de immosector, om tot een akkoord te komen waarbij stadsbestuur en sector een wetenschappelijk en onafhankelijk bureau aanstellen. “Ook een samenwerking met een universiteit of hogescholen kan, om zo na te gaan of er in de slaagkansen op de huurmarkt verschillen zijn”, stelt De Coene. Indien de resultaten negatief zijn, komt er een actieplan om de discriminatie tegen te gaan. En als na een nieuwe meting blijkt dat een verhuurkantoor negatief blijft afwijken, wordt er opgetreden. “Het wordt geen heksenjacht. Zo kunnen we als stad geen vergunningen van immokantoren laten intrekken”, zegt Van Quickenborne. “We kunnen wél met een creatief systeem werken, zoals het toekennen van labels aan private en publieke verhuurkantoren waar er niet gediscrimineerd wordt. Zo brengen we een gedragsverandering teweeg. Een gedurfde stap, maar in Gent werkt het al.”

Solvabel

“Laat het onderzoek maar komen, wij gaan goed scoren”, verzekert Annelies Wyseur van Dewaele Vastgoed. “Verhuurders willen vooral dat hun pand goed onderhouden is en dat de huur op tijd betaald wordt. Een goeie huurder is dus een goeie huisvader. Het maakt niet uit of dat nu Jan of Mehdi is. We kijken wel of iemand solvabel genoeg is om een huis of flat binnen een bepaalde prijsklasse te kunnen huren. Daar is niets speciaal aan, dat is bij de aankoop van een huis ook zo. Voor de rest verhuren we aan iedereen. Zo hebben we bijvoorbeeld veel Franstalige huurders in Kortrijk. Dewaele werkt trouwens met een online tool om verhuurder en huurder sneller aan elkaar te koppelen, met enkele eenvoudige stappen. Zo geef je op met hoeveel personen je wil huren, vanaf wanneer en welke inkomsten je hebt. Die online tool werkt zeer goed. Huurders vinden zo snel het ideale huurpand.”

Leefloon

Ook Gerland Carron van Century 21 via Plus is positief. “Wij hechten veel belang aan een bewijs van inkomsten. Maar het doet er niet toe of dat via een leefloon, OCMW-uitkering of gewoon loon is. Zolang er maar garanties zijn dat de huur betaald wordt. We gaan ook na of de huurders bij het pand passen. Zo kan het bijvoorbeeld niet de bedoeling zijn om met vier mensen een flat met één slaapkamer te huren. Dat is logisch”, aldus Gerland Carron.