"Geen erkenning, geen moskee" BETOGING TEGEN GEPLAND GEBEDSHUIS LOKT 300 MENSEN PETER LANSSENS

14 mei 2018

02u36 1 Kortrijk Indien het moskeebestuur van Atakwa geen erkenning krijgt van de Vlaamse regering, opent een in de Brugsesteenweg geplande moskee niét. Dat stelde waarnemend burgemeester Wout Maddens (Open Vld) zaterdagnamiddag, na een betoging.

Leden van Voorpost en Vlaams Belang en enkele buurtbewoners betoogden tegen de mogelijke komst van een nieuwe moskee van zo'n 5 miljoen euro in de Brugsesteenweg, waar nu nog Bio-Planet zit. De politie zette 60 agenten en een drone in. De 300 betogers hielden zich rustig tijdens de optocht van het Sint-Amandsplein naar de Brugsesteenweg en terug. Er was geen tegenbetoging van moslims, die zich met uitzondering van enkele middelvingers afzijdig hielden. "Kortrijk mag geen tweede Antwerpen worden", stelde federaal parlementair Filip Dewinter (Vlaams Belang). "We roepen het stadsbestuur op om naar de bevolking te luisteren", vulde Vlaams Belang-lijsttrekker Wouter Vermeersch aan. "Een moskee midden een woonwijk is ongepast.





Het moet er een handelspand blijven. We hebben nood aan ondernemerschap in onze stad, niet aan vervreemding. Niet vergeten ook dat de bestaande moskee in de Stasegemsestraat niét sluit. Het gaat dus louter over een tweede moskee."





Waarnemend burgemeester Wout Maddens (Open Vld) - Vincent Van Quickenborne was er afgelopen weekend niet - verraste met een opmerkelijke uitspraak. "Indien de moskee geen erkenning krijgt, vergunnen we niet en opent de moskee niet", stelde Maddens. Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) laat de procedure tot erkenning van moskeeën momenteel vernieuwen. Verwacht wordt dat de nieuwe procedure pas na de Vlaamse en federale verkiezingen in 2019 van kracht zal worden. Een erkende moskee krijgt subsidies van de provincie, onder meer om de woonst van de imam te vergoeden.





Waarde huizen

Het is nu al duidelijk dat de opening van de moskee in de Brugsesteenweg sowieso lang op zich zal laten wachten, zeker tot na midden 2019. En misschien opent er daar nooit een moskee. Want Vlaams Belang wil juridisch tot het uiterste gaan, tot tevredenheid van sommige omwonenden. "Vrienden raden me aan om mijn huis te verkopen omdat de waarde zal dalen indien er hier een moskee komt. Hopelijk komt het niet zover", vertelde Jacques Demeersseman (74) uit de Izegemsestraat. "De nieuwe moskee wordt ons door de strot geduwd.





Indien de moslimgemeenschap echt een goed nabuurschap wil, moeten ze veel meer met ons praten", aldus Demeersseman. De betoging lokte ook mensen uit omliggende gemeenten, zoals Benoit Iserbyt (42) uit Zwevegem. "Er is al een moskee in Kortrijk. Waarom moeten de moslims dan nog een tweede en groter gebedshuis hebben? Het is een prestigeproject. Het mag er niet komen", aldus Iserbyt.