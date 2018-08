"Gedaan met voedselverspilling" OVERSCHOTTEN VAN 15 SUPERMARKTEN NAAR KWETSBARE GEZINNEN JOYCE MESDAG

29 augustus 2018

02u41 0 Kortrijk Veertien gemeenten zullen vanaf november samenwerken om de voedseloverschotten van vijftien supermarkten in te zamelen en te verdelen onder meer dan veertig sociale organisaties in onze regio. 2.000 kwetsbare gezinnen krijgen op die manier verse voeding aangereikt.

Het gaat om de uitbreiding van een project dat in Kortijk op kleine schaal werd ingevoerd in het begin van deze legislatuur. "In onze stad hebben we drie verdeelorganisaties die het voedsel van de voedselbank verdeelt onder mensen die er financieel minder goed voorstaan", zegt Arnout Vercruysse, coördinator van Food Act 13, of hoe het nieuwe project heet. "Die verdeelorganisaties hadden ons gemeld dat er bij die bedeling een groot tekort is aan verse voedingswaren. De voedselbank focust immers op droge voeding. Daarom zijn we met het OCMW begonnen met het ophalen van voedseloverschotten bij een aantal supermarkten in de stad." Dankzij dat project werd het aanbod aan voedsel flink uitgebreid. Bij de oprichting van de W13, een vereniging van veertien OCMW's uit onze regio en CAW Zuid-West-Vlaanderen, kregen alle OCMW's de kans om de projecten aan elkaar voor te stellen. Er was meteen interesse om het Kortrijkse project uit te breiden naar de andere gemeenten van de W13: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wervik, Wielsbeke en Zwevegem. "Wij waren meteen bereid om onze lokale middelen en expertise in te zetten om het project uit te breiden", zegt Philippe De Coene, voorzitter van W13 en OCMW-voorzitter in Kortrijk.





Het project werd Food Act 13 gedoopt. "Leden van Food Act 13 zullen dagelijks langsgaan bij een 15-tal warenhuizen om voedseloverschotten op te halen", zegt Vercruysse. "Op de site van de Voedselbank Kuurne komt er een gekoelde opslagruimte. We zetten ook drie bestelwagens in met koeling om de voedingswaren tot bij de meer dan veertig sociale verdeelorganisaties te brengen."





Economisch interessant

De gemeenten, de provincie, Vlaanderen én Europa investeren samen 700.000 euro in het project, dat in november start. Zo'n 2000 kwetsbare gezinnen zullen op die manier een ruimer aanbod aan verse voeding krijgen. Supermarkten stapten met enthousiasme mee in het verhaal. "Economisch gezien is dit interessant, voedseloverschotten verzamelen en vernietigen kost hen ook geld. En dankzij ons project zijn ze gerust dat hun overschotten bij de juiste mensen terechtkomen."





Ook Kuurns OCMW-voorzitter Bram Deloof is meer dan tevreden met het nieuwe project. "Dit is tegelijk ook een sociaal tewerkstellingsproject. Acht mensen zullen in Kuurne ingezet worden om de bulkgoederen in kleinere hoeveelheden te verdelen. Het zullen mensen worden die vanuit het OCMW een job krijgen als tussenstap naar een job in het reguliere circuit."