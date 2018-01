"Frans niet afgelegd én papa's BMW vernield: dit is écht balen" ZWARE AUTOBRAND BREEKT UIT OP PARKING VIVES TIJDENS EXAMENS MATHIAS MARIËN

02u57 1 Mathias Mariën Er raakten vijf wagens uitgebrand, waaronder de BMW (rechts) die Manon voor het eerst had geleend van haar vader. Kortrijk Manon Holcomb (25) uit Kortrijk zal de eerste keer dat ze haar vaders BMW leende om naar Vives in Brugge te gaan, niet licht vergeten. De studente wilde graag op tijd zijn voor haar examen Frans. Ze parkeerde de wagen naast een KIA, die om onduidelijke redenen vuur vatte. Haar examen kon ze niet afwerken, want na een kwartiertje kreeg ze te horen dat haar voertuig in lichterlaaie stond. Ook vier andere auto's raakten uitgebrand. "Dit is écht balen."

Manon Holcomb had zich woensdagochtend ongetwijfeld anders voorgesteld. De studente Frans-Engels was klaar om haar examen Frans af te leggen, toen ze na een kwartiertje plots uit het lokaal werd geroepen.





"Je auto staat in lichterlaaie en moet dringend geopend worden", kreeg ze te horen. Eenmaal buiten kon Manon haar ogen amper geloven. Vijf auto's stonden in lichterlaaie op de parking. De BMW X3, die ze had geleend van haar ouders, liep onherstelbare schade op. "Ik had al rook zien opstijgen vanop de parking, maar op geen enkel moment ging het door mijn hoofd dat mijn wagen in brand stond", zucht Manon.





Repro Mathias Mariën De brand begon bij een Kia Venga van een medestudent.

Eerste keer met wagen

Opvallend: de jonge vrouw uit Kortrijk kwam gisteren pas voor de eerste keer met de wagen naar Brugge.





"Anders neem ik altijd het openbaar vervoer. Om zeker op tijd te zijn, nam ik uitzonderlijk de wagen van mijn papa. En dan gebeurt zoiets", getuigt Manon. Nog tijdens haar examen kreeg ze een bezorgde telefoon van haar vader. "Ik was bezig met mijn examen Frans en kon niet opnemen. Pas toen de hulpdiensten me kwamen halen, wist ik wat er aan de hand was. De politie had hem al opgebeld, waarna hij wou weten of ik ongedeerd was. "





De ravage aan de BMW werd na de bluswerken helemaal duidelijk. De motor is volledig vernield en ook binnenin is de schade groot. De zijspiegel is dan weer helemaal weggesmolten.





Uitstel

Haar examen verderzetten, zat er voor Manon niet in. De school toonde begrip en stelde voor haar ook het examen in de namiddag uit.





"De school heeft me al op het hart gedrukt dat er een nieuwe datum wordt gezocht om de examens in te halen. In principe krijg ik volgende week al een nieuwe kans. Blijkbaar waren de vragen vandaag (gisteren, red.) niet zo moeilijk. Hopelijk heb ik evenveel geluk", besluit Manon met de glimlach.