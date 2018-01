'Foute' cadeaus aan goed doel schenken kan in geschenkdoos 02u29 0 Maxime Petit Een jongen gooit hier een beer in de cadeaudoos van shoppingcenter K.

Wie tijdens de afgelopen eindejaarsperiode een 'fout' cadeau heeft gekregen, kan het de komende weken in de grote geschenkdoos stoppen die in de K in Kortrijk opgesteld staat. Op 31 januari worden alle geschenkjes die in de doos gestopt zijn, verdeeld onder verschillende welzijnsorganisaties. "Wie een leuk voorstel heeft voor een goed doel waar een deel van de pakjes naartoe zou kunnen gaan, mag dat in onze suggestie-urne stoppen", zegt Bruno Lecluyse.





Je kan er pakjes afgeven tijdens de openingsuren van de K, maar wie een pakje komt droppen op zaterdag 20 en 27 januari, tussen 14u en 18u, wordt getrakteerd op een glaasje bubbels.





En het lijkt alvast een goed idee: afgelopen weekend zijn er al een kleine 150 geschenkjes achter gelaten."