'Foto' Robert Beun (78) overleden 14 april 2018

Robert Beun (78), de stichter van de bekende fotowinkel 'Foto Robert' is dinsdag in Kortrijk overleden. Robert Beun startte de winkel in 1961. Hoewel hij al een tijdje zijn activiteiten stopte, was hij nog altijd begaan met zijn levenswerk. Het werd voortgezet door zijn familie. Beun was afkomstig van Watou in de Westhoek. 1967 verhuisde hij zijn zaak van de hoek Brugsestraat-Proosdijstraat in Kortrijk naar een groter pand in de Brugsestraat. Zeven jaar later werd daar een nieuwbouw opgetrokken. In 1992 opende Beun naast de bestaande zaak een Sony Center Kortrijk, waar zoon Xavier Beun de verantwoordelijkheid op zich nam. Op 10 april 2008 nam Xavier alle activiteiten over. De afscheidsviering heeft plaats op maandag 16 april om 10 uur in de Sint-Elooiskerk op Overleie. (AHK)