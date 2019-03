‘First Lady’ Anouk Sabbe voelt zich al helemaal thuis in Kortrijk: ‘Kortrijk heeft veel verborgen schatten’ Joyce Mesdag

29 maart 2019

06u00 0 Kortrijk Burgemeester Van Quickenborne en zijn echtgenote Anouk Sabbe kregen deze week een tweede kindje, zoon Scott. The first lady van Kortrijk liet een paar jaar geleden Waregem achter zich om zich in Kortrijk te komen settelen, en ze voelt zich er intussen helemaal thuis. “Kortrijk heeft veel verborgen schatten. Je moet soms wat zoeken naar de leuke plaatsen, maar ze zijn er wel degelijk.” Op de valreep, voor de bevalling, wist ze ons nog haar favoriete plekjes in Kortrijk te vertellen.

1. Kortrijk heeft héél veel prachtige wandellocaties, en daar is de fervente wandelaar in mezelf heel blij mee. Ik vind het bijvoorbeeld fantastisch wandelen in Bellegem, Kooigem of aan de Marionetten/Libel. Het is er heel landelijk, de natuur is er heel mooi en het uitzicht is er prachtig. Ik trek er regelmatig op uit met mijn moeder en met mijn dochter. We trekken ook graag wat verder, richting Nokere, om er in de buurt van kasteel Casier te wandelen en daarna een theetje te drinken in Tanderus.

2. Na zo’n wandeling kan je mij enorm veel plezier doen met een pannenkoek in De Geit. Ik vind dat echt een sympathiek adresje. De omgeving is er om te beginnen al prachtig, en ik vind het interieur er huiselijk en gezellig ingericht. Na een wandeling door het glooiende landschap kan je perfect tot rust komen in De Geit. Op koude dagen kan je er echt opwarmen na een stevige wandeling bij een theetje.

3 . Mijn absoluut favoriet plekje in Kortrijk? De verlaagde Leieboorden. Bij mooi weer is het zalig om er op de trapjes te zitten en naar het water, de voorbijgangers en de Broeltorens te kijken. Er valt ook heel vaak iets te beleven. Het liefst bemachtig ik een plekje op de terrasjes, maar als die vol zitten, vormen de trapjes een waardig alternatief, met een glas van ’t Fonteintje erbij. Dat de Leieboorden recent tot mooiste Openbare Ruimte van Vlaanderen werden verkozen, ik vind dat heel terecht.

4. Mijn favoriet lunchadres is La Cantine, de zaak van Lieve, de vrouw van oud-schepen Koen Byttebier. Het is er heel gezellig zitten, met de haard, de beige origineel beschilderde muur en de lange tafel waar je bij andere gasten kan aanschuiven, als je daar zin in hebt. Moeder en dochter werken er met pure, zuivere producten, de borden zijn er heel verzorgd, en de service is echt top. Ik vind dat je de passie van moeder en dochter in de keuken voelt tot op je bord.

5. Kleren koop ik het liefst in Enfin en A Suivre. De kledij is iets duurder dan in pakweg de Zara bijvoorbeeld, maar de stukken zijn erg degelijk, én ze zijn echt hip. Nu ik hoogzwanger ben, begin ik toch wel wat heimwee te krijgen naar de tijd dat ik die kleren kon dragen (lacht). Ik heb niet zoveel zwangerschapskledij. Ik heb een paar stukken gekocht in Fragine in Roeselare, en voor de rest heb ik wat stukken gekregen van mijn zussen.

6. Mijn favoriet restaurant is Beudaert. We zijn er onlangs nog gaan eten met mijn ouders, toen we mijn papa gevraagd hebben om peter te zijn van ons tweede kindje. Ik vind vooral de prijs-kwaliteitsverhouding enorm sterk. Je zou er eigenlijk een hogere prijs verwachten voor het eten dat je er krijgt. In elk gerecht vind je wel nieuwe ingrediënten die je nog niet kende, die dan nog eens op een hele originele, vernieuwende manier zijn klaargemaakt. Het brood is er superlekker. Er is ook aandacht voor detail, ik denk bijvoorbeeld aan de linnen servetjes. En het is er echt gezellig ingericht.

7 Als ik uitga, en dat gebeurt wel eens op donderdag- of vrijdagavond, is dat vaak naar Balthazar, met vriendinnen. Als we iets gaan eten samen, is dat sowieso onze afsluiter daar. Het is ook het café bij uitstek waar je onze leeftijdsgenoten vindt. ’t Straatje is misschien net iets meer voor de jeugd. De Balthazar is een echt praatcafé, waar de muziek niet te luid staat, zodat je nog met je gezelschap kan praten, maar waar de muziek tegelijk wel luid genoeg staat om in de sfeer en ambiance te zitten.

7. Ik ga graag shoppen in de Doorniksewijk. Onder meer voor onze boodschappen. Zo vind ik in het Visserhuys vis van topkwaliteit. Maar je vindt er ook mijn favoriete zaak voor verzorgingsproducten: Fin Du Jour. In Fin Du Jour verkopen ze heerlijke parfums, dagcrèmes, zepen,… De producten daar zijn 100% natuurlijk. Je vindt er geen chemische stoffen in terug. Ik vind dat wel belangrijk, want van veel chemische stoffen weten mensen nog niet eens wat de gevolgen kunnen zijn op langere basis. Ik vind er altijd wel mijn ding.

Waregem of Kortrijk? “Kortrijk heeft heel veel te bieden. Misschien zelfs meer dan Waregem, als ik het in stilte mag zeggen (lacht). Maar ik ga wel nog altijd graag naar Waregem. Mijn ouders wonen er nog, dus ik keer er ook vaak nog -met plezier- terug. Waregem is wel nog altijd ‘mijn thuis’, al moet ik zeggen dat Kortrijk ook een echte thuis is geworden.”