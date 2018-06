"Finale? Dan zetten we de straat af!" UNIEK: 64 BUREN VOLGEN SAMEN WK IN GARAGE PETER LANSSENS

25 juni 2018

02u30 0 Kortrijk "Als we de finale halen, zetten we de straat af", beloofde Dieter D'Hooghe (38) zaterdag na de spectaculaire 5-2 overwinning van de Rode Duivels tegen Tunesië. 64 buren bekeken samen de match, in de garage van een huis in Marke.

Knotsgekke taferelen in de Callewaertstraat zaterdagnamiddag, waar 64 buurtbewoners én zo'n 20 kinderen samen de match volgden in de garage van een huis. De euforie was immens, 18 bakken bier en 432 pintjes later. 'We Are The Champions' klonk na de winst tegen Tunesië loeihard uit al die gesmeerde kelen. Wat wordt dat als de Rode Duivels straks écht wereldkampioen zijn? "Als we de finale halen, sluiten we de straat af en houden we hier één groot volksfeest", beloofde Dieter D'Hooghe, voorzitter van het straatcomité.





Brabançonne

Een straat waar de helft van de bewoners samen naar de WK-matchen van de Rode Duivels kijkt, het is uniek in onze regio. Met trouwens ook veel aandacht voor kinderen, die 'vip-plaatsen' inpalmden in de garage, met het beste zicht op een breedbeeld-tv. Leuk: Alexander D'Hooghe (11) speelde voor aanvang van de match de Brabançonne op trompet. "Ik was een beetje nerveus", lachte de jongen achteraf. "Wie mijn favoriete speler is? Dries Mertens. Niet alleen omdat hij goed voetbalt, maar ook omdat hij mooi haar heeft."





Mobiel toilet

Het initiatief WK@garage zag in 2012, met het WK in Brazilië, het levenslicht. Het is niet zomaar samen kijken. Het is massa's sfeer en beleving met in de zwart-geel-rood ingerichte garage bijvoorbeeld ook een muziekinstallatie en kunstgras en naast de garage een tent vol vlaggen en een extra televisie. Ook te krijgen: cava en hamburgers. Er is zelfs een mobiel toilet. Wat het geheim is van de Callewaertstraat? "Het straatcomité is erg geëngageerd", vertelde Ciska Meganck (36). "Het is goed dat de mannen samen kijken, we houden hen zo beter in het oog. Wat niet betekent dat ze vroeger thuis zijn (lacht). Of wij vrouwen voetbal plezant vinden? Als het voor de Rode Duivels is wel", aldus Ciska Meganck. Er zijn meer redenen, waarom WK@garage aanslaat. "De toegang is gratis", legde 'burgemeester van de Callewaertstraat' Dieter D'Hooghe uit. "We vragen aan wie komt wel om een tombolalotje van 5 euro te kopen, waarmee je de breedbeeld-tv, die in de garage staat, kan winnen. We maken de winnaar bekend tijdens de WK-finale. Die televisie, met een waarde van 700 euro, is in trek, iedereen wil hem. De Callewaertstraat is een echte feeststraat. Zo organiseren we jaarlijks ook een barbecue en nieuwjaarsdrink. De sfeer is prima. We hangen allemaal aan elkaar. En deze buurt is aan het verjongen."