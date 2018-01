"Erkenning is kroon op ons werk" VERILIN IS BESTE DESIGNBEDRIJF VAN BELGIË PETER LANSSENS

31 januari 2018

02u51 0 Kortrijk Verilin kreeg gisterenavond de prestigieuze Henry Van de Velde 'company award' en is zo het 'beste designbedrijf' van ons land. Verilin is gespecialiseerd in luxueuze linnen collecties op maat. "Een textielbedrijf dat samenwerkt met designers en kunstenaars is uniek", zegt medezaakvoerster Ilse Dedeken (42).

Wie al eens aan tafel schoof in een sterrenrestaurant, maakte mogelijk zonder het te beseffen kennis met Verilin. Het bedrijf levert voor topchefs zoals Peter Goossens van Hof van Cleve en Sergio Herman van The Jane. En wie na juni 2015 in het stadhuis van Kortrijk huwde, kreeg ook met Verilin te maken. Want de stad schenkt sindsdien linnen servetten als huwelijkscadeau aan pasgehuwde koppels. Zelfs royals kennen Verilin. "We verzorgden al het tafellinnen voor het huwelijk van een prinses van Libië en de Amerikaanse ambassade. En we leverden al huislinnen voor de privéjet van een president en voor meerdere koninklijke huwelijken. Namen geef ik niet, omwille van de privacy", zegt Ilse Dedeken. Verilin, in 1956 opgericht door wijlen Etienne Vercruysse, specialiseert zich in luxueus tafel-, bed- en interieurlinnen. Die koerswijziging kwam er onder impuls van Lauriane (64), dochter van Etienne. Haar kinderen Anne-Sophie (34) en Ilse en haar schoonzoon René Schepers namen drie jaar geleden over en zetten nu nog meer op maatwerk in.





Passie

"We beginnen voor elk nieuw project van een blanco blad en kiezen op basis van wat een klant wil het materiaal, de kwaliteit, de kleur en de afwerking", zegt Ilse Dedeken. "Dat vraagt flexibiliteit van onze werknemers, maar dat maakt hen tegelijk trots. Ze komen zelf met oplossingen en tonen passie en oog voor detail. De productie gebeurt in eigen huis. Weven, versnijden, zoomen of borduren en manueel afwerken, alles gebeurt in onze ateliers. Bij ons vind je geen 'platte' tafellakens, maar tafellakens met een meerwaarde. Dat we nu als eerste textielbedrijf in Kortrijk de Henry Van de Velde 'company award' krijgen, is een kroon op ons werk. We zijn ons topteam heel erg dankbaar."





Nieuwe weefmachine

Verilin, gevestigd in Heule-Watermolen, is klaar voor de toekomst. "We laten momenteel een zeer specifieke weefmachine maken, door de bedrijven Picanol in Ieper en Van de Wiele in Marke", vertelt Ilse Dedeken. "Waardoor we nog meer maatwerk en nog ingewikkelder linnen zullen aankunnen. De machine zal eind april operationeel zijn en wordt later dit jaar ook voorgesteld op de tweejaarlijkse beurs Interieur in Kortrijk Xpo. We zitten goed in Heule. We hebben momenteel twaalf personeelsleden in dienst. De omzet van Verilin is interne keuken. Laat ons zeggen dat we mooi aan de weg aan het timmeren zijn."