"Eerst busje huren, dan zien" BURGEMEESTER BEZOEKT FABRIKANT ZELFRIJDENDE VOERTUIGEN PETER LANSSENS

06 juni 2018

02u56 0 Kortrijk Als Vincent Van Quickenborne na de verkiezingen burgemeester blijft, komt er een proefproject met een zelfrijdend busje tussen het station en Hoog Kortrijk. Dat heeft hij gisteren bekendgemaakt, na een bezoek aan fabrikant Navya.

De Lijn investeert in 2019 wellicht niet in trambussen in Kortrijk. Zo kosten veertien exemplaren, stelplaats inbegrepen, 18 miljoen euro. Dat is te duur. Team Burgemeester en Van Quickenborne (Open Vld) geven nu een ruk aan het stuur door mogelijk in een eigen revolutionair openbaar vervoer te investeren. Door als eerste stad in België zelfrijdende elektrische busjes in te zetten, op een nog te bepalen traject tussen de achterkant van het station en Hoog Kortrijk. Een autonoom busje van Navya uit Lyon kost zo'n 260.000 euro.





Remt bruusk

Van Quickenborne wil eerst een busje huren, als proefproject in 2019 of 2020. "Om te zien of het écht werkt in het verkeer", zegt hij. En of de snelheid van maximum 25 kilometer per uur volstaat. Nog opvallend: het busje remt bruusk als er bijvoorbeeld een voetganger de weg dwarst. Het stopt zelfs voor dieren, zoals een duif die voor het busje zoeft. "De veiligheid heeft altijd voorrang", zegt Jean-Baptiste Latil D'Albertas van Navya. Ook de capaciteit is belangrijk: omdat één busje maximum vijftien passagiers kan meenemen, wordt er nagegaan hoeveel busjes er nodig zijn om te renderen tussen het station en Hoog Kortrijk.





Van Quickenborne zal bedrijven vragen om in het project mee te stappen. Zo kan Barco, als de beeldschermspecialist interesse heeft, een busje personaliseren. "Het traject kan in zes maanden tijd vergund zijn, want sinds 1 mei mogen autonome voertuigen in ons land zonder chauffeur rondrijden", vult specialist mobiliteit en docent aan de Thomas Moore hogeschool Mark Pecqueur aan.





Geen eigen bedding

Een scanwagen legt eerst het traject met haltes vast, zodat het busje weet welke straten het volgt. "Er wordt een ruim gebied gescand, voor als er wegenwerken zijn en het busje moet omrijden", legt Pecqueur uit. Het busje kan per dag tot acht uur rijden. Het is symmetrisch, zonder voor- en achterkant, en rijdt in alle richtingen, dankzij camera's en radarsensoren. De Franse president Macron bezocht Navya al, want het zet als eerste bedrijf in de wereld autonome voertuigen commercieel op de markt. Navya beheert al zo'n 40 trajecten, zoals in de stadstaat Singapore en de steden Sion in Zwitserland en Kopenhagen in Denemarken.





Een busje heeft geen eigen bedding nodig. Een stelplaats is niet duur. "Sluit een deal met een garagehouder om het busje te onderhouden en iedere nacht op te laden", raadt Pecqueur aan. Een controlekamer in Lyon gaat na of alle busjes wereldwijd correct werken.